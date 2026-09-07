- El banco que Luis Carlos Sarmiento quiere hacer crecer en Honduras

Gracias a un plan para apoyar micro, pequeñas y medianas empresas el BAC Honduras del Grupo Aval liderado por María Lorena Gutiérrez consiguió un millonario préstamo

El presidente de BAC Honduras, Carlos Handal González, banco que pertenece al Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento le apostó de nuevo a un ambicioso proyecto para impulsar el crecimiento de la cartera de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con énfasis en mujeres emprendedoras y proyectos con enfoque ambiental.

Mediante una alianza estratégica con el BID Invest lograron un préstamo total de USD 210,3 millones, del cual participan el BID Invest con un aporte de USD 100 millones, el Fondo Fiduciario de Jica para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (Fondo Tadac) administrado por el Grupo BID que movilizará USD 60 millones; y la entidad francesa Proparco (Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique), que facilitará los restantes USD 50 millones.

El plan incluirá también USD 350.000 proporcionados por la iniciativa Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi), condicionados al cumplimiento de metas de crecimiento en el portafolio de pequeñas y medianas empresas (pymes) lideradas y propiedad de mujeres en BAC Honduras, así como al desempeño en el índice Pyme Mujer.

La conquista de Centroamérica por el Grupo Aval de Sarmiento Angulo

BAC Holding International Corp (BHI), anteriormente conocida como Leasing Bogotá S.A. Panamá, es un proveedor de servicios de inversión financiera con sede en Colombia, constituido bajo la jurisdicción de Panamá y controlado por el Grupo Aval como su subsidiaria.

En julio de 2010, el Grupo Aval, a través de BHI, adquirió por 1.900 millones de dólares a BAC Credomatic, una entidad de amplia trayectoria fundada a mediados del siglo XX en Nicaragua que se transformó en la red bancaria regional más grande de Centroamérica. Credomatic, mediante su subsidiaria indirecta BAC International Bank Inc. y sus filiales, presta servicios financieros a personas naturales y jurídicas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

En marzo de 2024 Luis Carlos Sarmiento Jr dejó la presidencia del Grupo Aval y tomó las riendas la exministra María Lorena Gutiérrez.

El Grupo Aval ha mantenido la expansión de BAC Credomatic mediante adquisiciones estratégicas, entre las que destacan la compra del 98,92 % de BBVA Panamá en 2013 y del 100 % de las acciones del Grupo Financiero Reformador en Guatemala. En Costa Rica, adquirió la cartera de tarjetas de crédito y préstamos de la Corporación Servivalores —asociada mayoritariamente a clientes de Walmart Centroamérica—, lo que permitió a BAC Credomatic extender sus servicios bancarios a los usuarios de Walmart en toda la región.

A finales de 2019, a través de su filial Leasing Bogotá S.A. Panamá, la organización adquirió el 100 % de Multibank Financial Group (MFG), holding del Banco Multibank Panamá, por un valor de USD 728 millones. En junio de 2026 se oficializó la integración de BAC Panamá y Multibank bajo la marca única BAC, dando origen a la segunda institución bancaria más grande de Panamá por tamaño de activos, superando los 45.000 millones de dólares.

La región centroamericana resulta estratégica para el Grupo Aval, ya que concentra más del 20 % de sus activos consolidados y actúa como un blindaje financiero frente a los ciclos económicos de Colombia. Al 31 de diciembre de 2025, BAC reportó activos consolidados por USD 41.933 millones.

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