Messi: la leyenda viva que vino al mundo a hacer que los argentinos quieran siempre a Maradona

Leo es la reivindicación del fútbol, de su esencia, a diferencia de lo que pensaban varios en su país, Lionel Messi es la magnífica representación de Nuestra América, con su fútbol ha peleado de manera firme y directa en contra de fuerzas hegemónicas europeas que todavía ven por encima del hombro a los países de América Latina. Su fútbol magnificente es la expresión más latinoamericanista que se ha experimentado en un campo de juego desde que Maradona metió esa mano en 1986.

Messi maravilla, con una brillantez absoluta, maneja e impulsa a la selección Argentina, de una manera notable, pasó de ser un joven ensimismado y asustado a un líder de camerino, se convirtió en el corazón de su equipo, se lo ve impulsando, empujando e incluso participando de los "quilombos" de frente y sin importar nada. Su liderazgo va más allá de la pelota. Muestra un amor por su camiseta muy destacado

El camino de Messi para convertirse en el líder de la albiceleste no ha sido sencillo, le ha tocado luchar de manera encarnizada contra la injusta comparación de la gente con Maradona, una comparación que "la Pulga" no ha querido tener sobre sus hombros. Messi elogiaba a Maradona, era su ídolo, el le admiraba y adoraba, de allí que pareciese que la ausencia de del "barrilete cósmico" en el mundo terrenal ha dado alas al "10" para levantarse de la adversidad y mostrar un despliegue mágico de liderazgo, coraje y por sobretodo fútbol.

Sin Maradona, todo un país ha quedado huérfano, sin un "10" para querer, pareciese que Leo ha tomado esas banderas con el único propósito de hacer que los argentinos quieran para siempre a su Diego y lo rememoren con lo que más quería el 10, la Copa del Mundo y hacerse querido en su país.

Dentro de la cancha Messi rememora las palabras del autor Eduardo Galeano cuando lo expone como "un caso único en la historia de la humanidad". Su fútbol es exquisito, extraordinario, que nos muestra una combinación de todos los hombres que han portado la 10 y han sido ídolos majestuosos del fútbol mundial, pero con una característica que el mismo Galeano llegaría a ignorar, que pelea cuando hay que pelear, que no se deja ningunear y que si es necesario cancherea, defiende y se va a las manos por un compañero, tal vez en la versión maradoniana; (si es que acaso estos dos se pueden comparar); que los argentinos le pedían en sus procesos pasados con la albiceleste.

Pero no es así, Messi es distinto, distinto a todos, incluso al mismo Maradona; no son los mismos líderes, pero ambos son los mejores en ello. Messi logró integrar la pasión de la hinchada en años y selecciones anteriores y ejerció un nuevo liderazgo, menos hablado, más participante e incluso más dotado de una tranquilidad que sus compañeros entienden y adoptan, pero también cargado de una elocuencia y significación sin precedentes el la historia de la selección Argentina en sus últimos 20 años.

Durante su paso por el presente mundial, Lionel ha tenido un gigantesco rendimiento, ha mostrado un papel aguerrido y un fútbol de una exquisitez absoluta. Se ve a un Messi pensando en sus compañeros y a sus compañeros dándole el lugar como el mejor de todos, lugar además merecido y ganado a pulso.

Es un volante creativo magnífico, pero también es un delantero con una definición maravillosa al que Galeano señalaba que "tenía la pelota adentro del pie", su calidad parece ir en crecimiento y su repertorio es variado, por momentos es el Messi joven, un furioso chico que gambeteaba a 5 o seis, para luego de un momento a otro ser el sereno Messi ya veterano que da control a cada uno de los movimientos de la selección Argentina sin fallar un solo pase y que va en su posición de capitán a defender a sus compañeros cuando le corresponde.

Las "versiones anteriores" que los periodistas mencionan ha tenido Lionel Messi no han cambiado, por el contrario se desatan todas al mismo tiempo, cada una adecuada a los momentos y temperaturas de cada partido Messi adaptó todas sus etapas y las pone en función actualmente.

Gane o no la copa del mundo, la leyenda de Lionel Messi trasciende, no puedo negarlo ya más, con o sin copa ya es el mejor de todos, el rosarino ha cambiado para siempre la historia del fútbol, pero que lindo sería que la vida le permitiera levantar ese título a él, que en 20 años no solo se hable del 86, sino del 2022 y el año en el que Messi ganó una copa del Mundo.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 trae consigo una significación enorme para los amantes del balompié, es el último mundial de Lionel Messi, de ese pequeño chico que con su fútbol ha maravillado al mundo, de un hombre que ha cambiado para siempre la historia de un deporte y hoy revoluciona a Latinoamérica a partir de su fuerza y amor a la pelota. ¡Es el mejor de todos!