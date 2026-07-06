¿Mejor que Alemania? El salto que dio Colombia en el ranking FIFA tras vencer a Ghana

Además de avanzar a octavos del Mundial, la Selección subió al puesto 11 y está a pocos puntos de México, que ya quedó eliminada contra Inglaterra

La Selección Colombia recibió una recompensa adicional después de su victoria sobre Ghana en el Mundial de 2026. El triunfo no solo le aseguró un lugar en los octavos de final, sino que también la impulsó hasta el puesto 11 del ranking FIFA, una ubicación que le permitió superar a selecciones tradicionales como Alemania y Croacia.

La actualización de la clasificación refleja los movimientos que dejó la más reciente jornada del torneo. Con 1739.89 puntos, Colombia quedó a un solo escalón de ingresar al grupo de las diez mejores selecciones del planeta, mientras que equipos que llegaron al Mundial con mayores expectativas perdieron posiciones tras quedar eliminados.

Colombia quedó a un puesto del Top 10 del ranking FIFA

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo aprovechó su clasificación a la fase de eliminación directa para ganar terreno en la clasificación mundial. Con 11 selecciones aún en competencia por delante o muy cerca en la tabla, la Tricolor se consolidó como uno de los combinados con mayor crecimiento durante el certamen.

La nueva ubicación también deja un dato llamativo. Alemania (1726.22), una de las selecciones más exitosas en la historia de los Mundiales, aparece ahora por detrás de Colombia, al igual que Croacia (1723.05), finalista de la Copa del Mundo de 2018 y tercera en Catar 2022. Ambas quedaron fuera de competencia antes de lo esperado y cedieron posiciones en el escalafón.

En la parte alta del ranking, Francia con 1925.86 puntos conserva el liderato, seguida por Argentina (1913.71), España (1892.28), Inglaterra (1871.39) y Brasil (1804.92). El Top 10 lo completan Marruecos (1803.99), Portugal (1787.85), Países Bajos (1775.54), Bélgica (1756.51) y México (1754.30), selección que ayer fue eliminada de la Copa del Mundo.

El ascenso de Colombia llegó después del triunfo conseguido en Kansas City, donde Jhon Arias marcó el gol que definió la victoria frente a Ghana y aseguró, de ese modo, el paso a los octavos de final del torneo.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia contra Suiza por el Mundial?

Ahora, el conjunto colombiano afrontará un nuevo desafío frente a Suiza. El seleccionado europeo ocupa el puesto 15 del ranking FIFA, apenas cuatro posiciones por debajo de la Tricolor, por lo que el enfrentamiento reunirá a dos equipos que llegan separados por un margen reducido en la clasificación mundial.

El partido se disputará el martes 7 de julio a las 3:00 p. m. (hora de Colombia). Además de buscar un lugar entre los ocho mejores del Mundial, la Selección Colombia llegará con el respaldo de un ascenso en el ranking FIFA que la ubica, por ahora, por encima de una de las potencias históricas del fútbol internacional.

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