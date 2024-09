Medios tradicionales 'aterrados' por anuncio de Petro de pauta a medios alternativos

Por: Edgar Augusto Torres Sotelo |

septiembre 20, 2024

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de dar pauta a los medios digitales independientes, en el evento #UniendoVoces Segundo Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales en Quindío, organizado por el ministro de las TIC Mauricio Lizcano, los medios de comunicación dueños eternos de la torta publicitaria quedaron pensativos.

La noticia se entregó en el Centro de Convenciones de Armenia y ante el asombro de los asistentes:

La estrategia era de esperarse, ante la falta de credibilidad de los grandes trust comunicacionales. Un descredito que crece día a día por la falta de rigor en las salas de redacción y porque los periodistas convirtieron 'las fuentes' en amigos, familiares o compañeros de pupitre para las causas políticas, por lo que en la actualidad no hay certeza sobre lo que es opinión - militancia y periodismo.

Para los conocedores del tema el Estado como anunciante busca informar a la ciudadanía, que son los consumidores, grandes audiencias directas, beneficiarias de los proyectos y programas del gobierno. También para que haya una valoración exacta del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026.

“La ley de los tercios es que de la pauta oficial una tercera parte va a los medios en redes”, otra tercera parte a los medios tradicionales y la última parte a los medios alternativos", recalcó Petro.

Para el mandatario y su staff de ministros y asesores el encuentro sintonizara a los ciudadanos sobre los servicios que presta el Estado, ante la avalancha de notas periodísticas que desdibujan su quehacer gubernamental; estos últimos espacios a cargo de los partidos políticos contrarios que a través de sus medios de comunicación particulares o privados, no ven con buenos ojos que a sus maquinarias clientelistas, aceitadas con pautas publicitarias del gobierno les haga falta el engrase de cara a las próximas justas.

“Tener el poder es tener el poder de comunicar, de no dejarse silenciar y de decir verdades verdaderas. Y ese poder lo tienen ustedes”, aseguró el mandatario ante mil quinientos periodistas asistentes al evento.

Y es que en Colombia, siempre se ha utilizado la publicidad para la promoción de los servidores públicos, que tienen aspiraciones futuras y la idea más bien, es promover los cambios que el gobierno tiene diseñado para los colombianos y que en cada rincón donde haya un periodista alternativo la información fluya de manera acertada y verídica, mostrando los avances de las líneas de acción gubernamental.

Fue un gran aplauso el que se ganó el presidente en Armenia con esta noticia pero, no fue sino terminar el evento para que los cables nacionales e incluso internacionales de información salieran al corte con las declaraciones de Petro.

Verbo gracia, La Silla Vacía tituló: "Petro busca alinear a medios alternativos con pauta y un enemigo común".

El TIEMPO también escribió: Presidente Petro anunció redistribución de la pauta oficial e intención de entregarle un canal público a organizaciones sociales".

INFOBAE destacó: Gustavo Petro ordenó destinar más de la mitad de la pauta oficial a medios alternativos e ‘influencers’: “Sin las redes sociales a mí me habrían silenciado”.

Otro tanto hizo El País de España. "Gustavo Petro busca un revolcón en los medios colombianos" y por supuesto que no podía faltar Semana: "Presidente anunció a los medios alternativos que les dará un tercio de la pauta oficial. Ellos gritaban, “Petro, Petro, Petro… no pasarán”.

Ahora, qué hay de malo en que los periodistas de provincia, alternativos y de las radios comunitarias reciban una atención del Gobierno Nacional y por derecha pauta oficial directamente? Este segmento de los periodistas están quebrados.

Muchos de los comunicadores sociales y periodistas invitados a Armenia viven de los segundos de cuñas y avisos contratados y trabajan todos los días en las peores condiciones, arriesgan sus vidas en la Colombia sangrienta y profunda con la simple meta de informar con verdad. Están lejos del poder central y la publicidad es fundamental para mantener sus organizaciones y emprendimientos; también a sus familias.

Por ahora la directriz está dada. La tarea en adelante es informar, orientar y educar. Postulados de los que se apartaron las grandes cadenas y empresas informacionales.

Y claro que deben estar preocupados muchos colegas porque en esta Ley de Tercios, según Gustavo Petro, un 33 por ciento de la torta es para los medios en redes; otro 33 por ciento para los alternativos lo que suma y bastante. El restante porcentaje para los medios de comunicación tradicionales.

Con la medida los grandes ganadores tendrán que ser los ciudadanos, que conocerán de primera mano, sin filtros, los proyectos y metas logradas por este, el Gobierno del Cambio.