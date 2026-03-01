Antioquia más allá de Medellín: destinos para una escapada inolvidable

Guatapé, Jardín, Santa Fe de Antioquia y La Ceja revelan la riqueza natural, histórica y cultural de Antioquia, perfecta para coger el carro

Antioquia no es solo Medellín. Si bien la metrópoli ofrece múltiples actividades para los visitantes —como recorrer la Plaza Botero, admirar los grafitis de la Comuna 13 o pasear por el Jardín Botánico—, también resulta un plan interesante tomar el carro y disfrutar de los paisajes cercanos, visitar Guatapé, Jardín, Santa Fe de Antioquia o fotografiar el Salto del Buey.

Guatapé, ubicado a dos horas de Medellín, cautiva a los visitantes con sus coloridos zócalos. Allí se puede disfrutar de la gastronomía típica, practicar deportes acuáticos en los alrededores, conocer la preparación tradicional del chocolate y subir a la Piedra del Peñol para contemplar una vista panorámica inolvidable.

Otro destino atractivo es el municipio de Jardín. Para conocerlo con tranquilidad es recomendable disponer de tiempo, ya que el trayecto desde Medellín puede tomar aproximadamente tres horas. En este lugar, los visitantes disfrutan del café, admiran la arquitectura de la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción y, sobre todo, encuentran un espacio de calma. Las ciudades suelen estresar y acelerar a sus habitantes por el constante ruido; en contraste, la tranquilidad de Jardín ofrece un descanso frente a ese ritmo acelerado.

En la misma línea de disfrutar la calma, Santa Fe de Antioquia es otro excelente destino para un fin de semana. Su arquitectura colonial, su clima cálido y la posibilidad de visitar el Puente Colgante de Occidente —considerado en su época una de las obras de ingeniería más importantes del país— lo convierten en un lugar imperdible.

Por último, la región de La Ceja, ubicada aproximadamente a una hora y cuarto de Medellín, es otra alternativa ideal para una escapada. Allí los visitantes pueden realizar caminatas ecológicas, practicar canopy o disfrutar de las aguas y los paisajes naturales del entorno.

Ya sea que busques historia, naturaleza o aventura, los alrededores de Medellín ofrecen opciones para todos los gustos. Antioquia es mucho más que su capital, y salir de la ciudad puede ser la mejor forma de aprovechar el tiempo libre durante el fin de semana.

