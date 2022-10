"Me gusta más escribir que hablar": Pilar Vélez

Por: Manuel Tiberio Bermúdez |

octubre 25, 2022

Se le vio en distintos escenarios de la Feria del Libro, Cali 2022, siempre activa, siempre amable, siempre con una respuesta a las preguntas que le hacían.

Iba, venía, estaba en los distintos espacios como invitada, realizando alguna lectura, presentando un libro o coordinando a los 15 integrantes de origen hispano del grupo llegado con ella de los Estados Unidos y que hacen parte de la organización que dirige en Miami: Mi libro hispano.

Además de escritora es economista y promotora cultural, presidenta de Hispanic Heritage Literature Organization/Milibrohispano y colaboradora de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE. Es autora de varios libros entre los que destacan: “Soles manchados”; “Carta a mis sueños para el planeta Tierra”; “Laura y el mago del cielo”, en fin, su producción es extensa en títulos de obras para adultos y también escribe literatura para niños. De premios mejor no hablar porque se haría interminable la lista de los que ha recibido.

Vino a la Feria del Libro de Cali, 2022 a dar a conocer su novela El expreso del sol, la que luego viró su nombre a Viaje en el expreso del sol.

Se llama Pilar Vélez, es risaraldense, de Santa Rosa de Cabal, y se vino a Cali cuando tenía 7 años. Vive fuera del país, en Miami, Florida, desde hace unos 27 años. En esa ciudad ha hecho su vida y se considera parte de ella.

Hablé con la autora para conocer de su oficio de escritora, de su organización en Miami, de su pensamiento.

¿Qué es la organización “Mi libro hispano”?

“Es una asociación de escritores que promueve la literatura hispana y fomenta la importancia de preservar el idioma español, promover los valores, la cultura, la identidad, la diversidad, pero sobre todo, promover la inclusión, pues la literatura es para todos”.

Mi libro hispano en la actualidad cuenta con unos 200 afiliados, escritores que con frecuencia realizan gestiones culturales. No es una entidad para vender libros, pero si organiza diferentes eventos en los que los autores pueden participar y promover sus obras y de esa forma mantener un contacto directo con el público que asiste a estos eventos. También la entidad apoya y asesora a los escritores para realizar programas como lanzamiento de obras, lo que permite que por su intermedio estas actividades tengan una mayor convocatoria y una mejor logística para la realización. La entidad es una agrupación en la que todos los afiliados apoyan y participan.

“Es una comunidad que comparte recursos –dice Pilar- se tejen redes de amistad y solidaridad y entre todos se apoyan y se fomentan los valores que los convierten en una familia que respeta al otro y que lo respalda en sus actividades. Los egos son difíciles en todos los seres humanos, pero hemos aprendido a manejarlos, ya que creemos que lo más importante es ser buenas personas”.

Aunque vino como con los escritores residentes en el exterior y pertenecientes a Mi libro hispano, también trajo consigo el libro Viaje en el expreso del sol del cual señala:

“Es una novela autobiográfica que presenté al público en el 2015 bajo el título El expreso del sol; hoy tengo la dicha de lanzarla con la editorial Planeta, lo que sin duda es un logro, ya que es un sueño que había tenido toda la vida y creo que esto me permite llegar a lugares a los que antes no podía alcanzar”.

También estuvo presentando el libro “La patria que nos duele”, “libro que hicimos entre varios autores colombianos residentes en el exterior. Ante los sucesos que se han dado en nuestra patria decidimos dejar por escrito nuestra posición y cada uno de los participantes dejó en el libro su manera de sentir, su estilo de escritura, su manera de percibir los sucesos. En ese libro yo hice un aporte en donde son los objetos los que hablan, los que nos cuentan la historia. Yo quería retratar un poco el diálogo de estos objetos que van a reposar en el museo de la memoria que es parte del proceso de recuperación de nuestro país”.

Sobre su oficio señala: “Escribo desde muy joven y me gusta más escribir que hablar. Era una chica que se sentaba en la rama de un árbol de mango, en el patio de la casa de la abuela, y escribía. A los 11 años yo ya había escrito mi primera novela.”

“Cuando llegué al colegio –rememora- me inicié en la poesía gracias al profesor Jorge Eliécer Ordóñez, que me guio por el camino de los versos. Escribo de todo: cuento, poesía, novela, ensayo, artículos; siempre vivo escribiendo”.

“He escrito unos doce libros. Hace algunos años decidí escribir literatura infantil y juvenil y he sido muy prolífica en ese género. Tengo una serie que es para mí un tesoro y es Carta a mis sueños, en el que trabajo el tema del desarrollo sostenible y las 17 metas de desarrollo de las Naciones Unidas. Es una colección de 5 libros y en ellos he puesto el alma porque me preocupa mucho el mundo que le estamos dejando a las generaciones venideras, los problemas que les estamos legando. Me parece que debemos transformar un poco la educación para que estos niños puedan resolverlos antes de que sea demasiado tarde”.

Quiero saber su pensamiento acerca de para qué escribir para una sociedad que le preocupa tan poco las cosas del espíritu. “Sabe, me dice- hoy tuve un regalo maravilloso. Un joven que leyó El expreso del sol cuando estaba en su colegio.

Se dio cuenta de que iba a presentar la novela de nuevo y vino con su mamá al lanzamiento y dijo allí que desde la dedicatoria del libro él había recibido un mensaje especial, que era para él. Estaba viviendo una etapa oscura en su vida y según su testimonio, el libro le ayudó a entender a su mamá que era una madre soltera y él era muy rebelde, pero que el libro le ayudó a volverse un mejor hijo. Para que pasen esas cosas, para eso escribo”.

¿A dónde quiere llegar por los senderos de la escritura?

“A los corazones. Escribo porque me nace y quiero que quien me lea le ayude a ser mejor, a sembrar esperanza. Mis textos son sustentados en hechos reales. Hablo sobre los valores; sobre el patrimonio cultural, las tradiciones, el medio ambiente, sobre la paz, la generosidad, son temas presentes en toda mi obra”.

¿A qué hora le gusta escribir; tiene alguna rutina para hacerlo?

“Yo realizo muchas actividades. Soy presidenta fundadora de Mi libro hispano y es un trabajo a tiempo completo; tengo un trabajo normal de 8 a 5 como cualquier ser humano; tengo una editorial; tengo mis obras, tengo una familia y me toca robarle a tiempo al tiempo para leer y escribir. Tomo apuntes en mi celular y cuando el tiempo me lo permite voy poniendo todo en orden. Prefiero escribir en la mañana”.

¿Se aprecia más el oficio de escritor en los Estados Unidos o en Colombia?

Creo que lo que se aprecia es la fama. Donde tú seas famoso, no importa si se es de aquí o de allá. Si eres un artista, un yotuber, una persona famosa, la gente te va a apreciar, va a buscar tus libros. Lo que he experimentado en esta Feria de Libro es que la gente de Cali quiere leer. Aquí en nuestro punto de exhibición hemos tenido muy buena venta de libros”.

¿A propósito de lo que dice… cómo ha visto los precios de los libros en La Feria?

“Pienso que si los precios fueran menores, la gente podría comprar más libros”.

¿Cómo ha visto los medios de comunicación respecto a la Feria?

“Algo se ha visto; muy poco es la verdad para la importancia del suceso cultural. Por ejemplo, vinimos 15 escritores y entre ellos vino la escritora de Un cuento de encanto de Disney, una chica caleña, Susana Illera Martínez, y otros autores que bien vale la pena que se conociera de su presencia y pensamiento en la ciudad. Pienso que hay que poner a rodar esas noticias, no porque ellos sean famosos, sino que es una motivación para que el público les conozca mejor y de esta manera otros escritores internacionales quieran venir a Cali”.

¿Qué va a encontrar el lector que decida hacer el viaje en su libro El expreso del sol?

Viaje en el expreso del sol es un viaje que comienza un día de tormenta en Miami, ciudad en la que vivo cuando pasaba el huracán Vilma que era la tormenta número 22. Así como ese huracán era el que llevaba la escritora que en la novela es Corintia, pero es mi vida, soy yo: Pilar. Mucha gente dice: “ah, estos abandonaron el país”. Ese huracán representa la tormenta que yo llevaba dentro”.

“Los lectores van a encontrar una historia que algunas veces les hará reír, otras llorar; les hará pensar y recordar. Es la historia de mi vida. Yo soy la tercera generación de una familia de desplazados del Valle del Cauca. Mis abuelos fueron agricultores y fueron desplazados. Mi abuelo era liberal y fue asesinado en el tiempo de la violencia y mi abuela forzada al exilio. La novela es la historia del desplazamiento contada desde el punto de vista femenino. ¿Qué pasó con esas mujeres, con los niños? ¿Cómo era que esas personas llegaban a estos terrenos en la ciudad de los cuales ellos se apropiaban buscando amparo? En el libro cuento esa historia y cuento la mía como tercera generación teniendo que criarme en un barrio de desplazados y con una abuela que era una víctima de este gran flagelo social. Hay también reflexiones, sobre la justicia, sobre la paz, el recuerdo, el dolor, sobre el perdón”.

Caminar la Feria es ver un mar de libros que le apabulla a uno. ¿Qué piensa sobre el particular?: ¿hay mucho escritor o abundan las editoriales para que cualquiera pueda publicar?

“Con lo de la autopublicación, con el avance de la tecnología hay muchas más personas escribiendo libros y publicando. Lo que no sé es si haya más lectores. Lo que si se es que hay un auge de publicar. Todas las personas quieren publicar.”.

¿Qué hace a un buen escritor?

“A un buen escritor lo hace: la paciencia, la persistencia, ser humilde y ser consciente que del ciento por ciento de lo que uno escribe, el 10 por ciento es inspiración y el resto trabajo, mucho trabajo. Ser capaz de borrar y volver a comenzar y persistir. También lo es la honestidad con lo que uno quiere escribir. Creo que la literatura ya está en el corazón del escritor, lo que necesita es alistar el lápiz y empezar a escribir.

¿Qué sueña Pilara Vélez como escritora?

“Deseo venir más a menudo a Cali, tener más tiempo para poder dedicárselo a las escuelas porque quiero impulsar mucho el trabajo de lectura entre los estudiantes y con la organización “Mi libro hispano”, la posibilidad de seguir trabajando desde los Estados Unidos para continuar, tendiendo los puentes literarios de las letras hispanas, no importando el lugar donde el escritor se encuentre, pues todos estamos unidos por el idioma y ese idioma vive en el corazón de las personas”.