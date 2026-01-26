Más vuelos, más destinos: la pelea de las aerolíneas por el nuevo viajero en Colombia

El auge turístico empuja a Avianca, Latam, JetSmart y Satena a lanzar nuevas rutas y reforzar su presencia en un mercado aéreo cada vez más competitivo

El turismo en Colombia no deja de crecer y cerró 2025 con más de 21,7 millones de flujos migratorios. De hecho, según informó el Gobierno, el país se consolidó como el destino turístico más importante de América Latina durante 2025. Esta tendencia se refleja también en el mercado aéreo: entre enero y agosto del año pasado, y de acuerdo con cifras de la Aeronáutica Civil, 37,7 millones de pasajeros se movilizaron por vía aérea en el país. Un flujo que ahora buscan aprovechar aerolíneas como Satena, JetSmart y Latam.

Erika Zarante Bahamón.

Por su parte, Latam Airlines, liderada en Colombia por Erika Zarante Bahamón, espera capitalizar ese movimiento aéreo durante 2026. Para ello, la compañía tiene prevista la apertura de una nueva ruta San Andrés–Barranquilla, que entraría en operación a partir de marzo. Además, la aerolínea evalúa aprovechar eventos de alta demanda, como el Festival Vallenato, para habilitar un vuelo estacional hacia Valledupar. Sin embargo, Latam no será la única que buscará ganar terreno en el mercado.

JetSmart también tiene ambiciosos planes para 2026. La aerolínea de bajo costo prevé lanzar varias rutas nuevas que se perfilan como una opción atractiva para los viajeros frecuentes. Según reveló Mario García, country manager de JetSmart Colombia, este año estarán disponibles las rutas Bogotá–Montería y Bogotá–Barranquilla. Con estas apuestas, la compañía busca ampliar su red de destinos y fortalecer la movilidad regional.

Otra de las grandes sorpresas es Satena, aerolínea dirigida por el mayor general Óscar Zuluaga, presidente de la compañía. Todo indica que durante este año presentará tres nuevas rutas internacionales: Cali–Esmeraldas, San Andrés–San José de Costa Rica y Cúcuta–Maracaibo, ampliando así su alcance más allá del mercado doméstico.

Los planes de otras aerolíneas para seguir impulsando el mercado aéreo

Avianca ya anticipó que durante 2026 espera fortalecer y ampliar su red con nuevas rutas, aunque por ahora no ha revelado cuáles serán esos destinos. Lo que sí es claro es que la aerolínea concentrará sus esfuerzos en mercados con alta demanda, buscando optimizar su operación.

En la misma línea aparece Wingo, que proyecta un crecimiento del 17 % en el número de pasajeros durante este año. Según lo conocido, la compañía también pretende ampliar la conectividad en el mercado doméstico sin pasar por Bogotá, una estrategia que ya ha venido implementando. Durante 2025, Wingo inauguró vuelos internacionales como Bogotá–Guatemala y Bogotá–Montego Bay, en Jamaica.

Por su parte, Avianca ya puso en marcha varias rutas recientes, entre ellas Bogotá–Tampa, Fort Lauderdale–Medellín, Miami–San José, Bogotá–Dallas, Bogotá–Córdoba, Chicago–San Salvador, San Cristóbal–Quito, Belém–Bogotá, Bogotá–Monterrey y Georgetown–Miami, consolidando así su presencia en distintos mercados de la región.

