- Cómo funciona la planta solar en el Cauca que mueve el negocio de los suecos Essity que se quedaron con Familia

Entre cañaduzales se genera casi el 40% de la energía que usa la más importante fábrica de Essity, desde donde salen sus productos de exportación con sello Familia

La gran multinacional sueca, una empresa global líder en higiene y salud, cuyo nombre Essity se deriva de las palabras: “essentials” y “necessities” –esenciales y necesarios- empezó en 2021 la compra de la tradicional compañía paisa Familia.

El año pasado consolidaron la toma de la que fuera una próspera empresa familiar fundada por el emprendedor paisa John Gomez quien también se inventó la marca Nosotras, ; un patriarca liberal cercano a Ernesto Samper que fue embajador de Colombia en China y su primogénito Alvaro, lo fue en el Reino Unido donde tuvo que presentar cartas presenciales a la Reina Isabel via zoom por estar en plena pandemia.

Puede leer también: Lánguido y con bajo perfil: recibimiento de la Reina Isabel al nuevo Embajador de Colombia en Reino Unido

Incluso antes de tener el control absoluto de la compañía que se dio el año pasado los suecos iniciaron el proceso de sustituir energía convencional por producción alternativa a través de paneles solares para beneficiarse del brillante sol del valle del rio Cauca donde esta la planta principal en Puerto Tejada en los límites entre el Cauca y el Valle del Cauca. Traían una larga experiencia no solo de comprar marcas locales, están en 150 paises, según Essity con un billón de clientes de sus productos sino en la producción industrial moderna

Y lograron su propósito. Con solo un año de funcionamiento, la granja solar que instalaron les ha permitido ahorrar más de 400.000 dólares. Su planta de productos de higiene, ubicada en Puerto Tejada y alimentada en parte por este proyecto desarrollado junto a Celsia del Grupo Empresarial Antioqueño y con una larga historia en el Valle del Cauca como puede leer aquí: Los paisas con Celsia desbancaron a la caleña Tecnoquímicas entre las más grandes del Pacífico, se ha convertido en un punto clave para la producción de los múltiples artículos que hoy se exportan a distintos países de Latinoamérica.

Se trata de un doble acierto para la compañía que, además de avanzar en su transición energética, se beneficia de los incentivos tributarios que ofrece la Ley Páez, vigente desde 1994. Esta norma nació tras la devastadora avalancha del río Páez y tuvo como objetivo impulsar el desarrollo económico de las zonas afectadas del departamento. Puerto Tejada es uno de los municipios que hoy se beneficia de este régimen especial.

La planta es dirigida, en parte, por Diego Loaiza, director general para la Región Andina y Caribe de Essity, una figura clave dentro de la compañía. Su llegada a este cargo no fue casual: cuando asumió en 2023 ya llevaba seis años dentro de la empresa, tiempo en el que vivió de cerca la adquisición del Grupo Familia por parte de Essity.

Diego Loaiza, director general para la región Andina y Caribe de Essity.

Loaiza es administrador de empresas de la Universidad ICESI, la más importante entre las privadas de Cali y el Suroccidente y ha ocupado cargos como vicepresidente comercial, siendo una de las piezas determinantes del crecimiento que ha tenido la compañía en Colombia y la región. Parte de ese proceso se consolidó tras la compra mayoritaria de las acciones del Grupo Familia por parte de Essity, operación que se cerró a finales de agosto de 2021.

Essity, por su parte, es una multinacional sueca que actualmente es liderada por Ulrika Kolsrud, quien asumió la presidencia en junio de 2025, reemplazando a Magnus Groth. Entre sus marcas más reconocidas se encuentra TENA, que de hecho se produce actualmente en la planta ubicada en Puerto Tejada.

El éxito de la granja solar de la empresa sueca Essity en el Cauca, clave para sus exportaciones

La planta solar, que inició operaciones en agosto de 2024, ha sido fundamental para cubrir en promedio el 38,3 % de la energía consumida por la infraestructura industrial. Esto se traduce no solo en ahorros energéticos superiores a los 400.000 dólares anuales, sino también en una reducción significativa de emisiones, equivalente a 8.144 toneladas de CO₂.

En Grupo Familia una compañía Essity nos aliamos con @Celsia_Energia para construir la granja de energía solar más grande en Colombia, la cual abastecerá el 44% de la energía de nuestra planta de Higiene personal ubicada en Cauca. pic.twitter.com/QOHGI5U2t5 — Grupo Familia, una compañía Essity (@CorpFamilia) August 13, 2024

La granja solar, desarrollada en alianza con Celsia, ocupa un área de 39,5 hectáreas y cuenta con 49.350 módulos fotovoltaicos instalados. Más allá de liderar la transición energética de la compañía, el proyecto se ha convertido en un soporte clave para la operación productiva de la planta de Puerto Tejada.

Desde allí se fabrican actualmente más de 320 referencias de marcas reconocidas como Pequeñín, Nosotras y TENA. Lo más relevante es que esta infraestructura sostiene una operación exportadora que llega a mercados como Ecuador —en medio de la expectativa por posibles aumentos arancelarios—, República Dominicana, Puerto Rico, Argentina y Brasil.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.