Más preparada que un yogur, pero sin trabajo

Por: Gerardo Córdoba |

febrero 11, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

El 8 de febrero del presente año, en el portal de La Silla Vacía, Isabella Mejía Michelsen publicó una nota sobre el exceso de profesionales con doctorado en Colombia. El artículo plantea el problema que sufre el país con respecto a las personas que han desarrollado estudios doctorales y que no tienen dónde desempeñar su papel.

Como en gran parte de los asuntos, el gobierno colombiano no ha sabido darle función a los doctores que o han realizado sus estudios con dinero del erario o por cuenta de otros países, cuando no de bolsillo propio.

-Publicidad.-

El artículo plantea una solución, la cual cito: "Y hay un sector que tiene el potencial de vincular a estos doctores y aprovechar sus capacidades, pero que en Colombia absorbe muy pocos: las empresas". La autora concluye que algunos doctores pueden desempeñar un papel en el desarrollo y el crecimiento de las empresas y así tener un papel social, además de aumentar su poder adquisitivo.

Sin embargo, esta solución, que es de vital importancia, no apunta al problema de fondo. Esto porque no todos los doctores 'sirven' para las empresas, pues hay que recordar que en Colombia no solamente hay doctores en campos relacionados con la industria o con la producción empresarial, sino que también hay doctores en campos de las mal llamadas 'ciencias humanas' (no todos los doctores están frente a un microscopio, valga decir).

Publicidad.

Si se tiene en cuenta que, por ejemplo, un doctor en historia o en sociología no puede conseguir un trabajo adecuado a su nivel de estudios en Colombia, no se ve de manera fácil cómo sería posible que la empresa privada o pública pueda acoger a estos de manera adecuada, sin hacerlos simplemente eslabones de la producción capitalista.

Uno de los papeles de las 'ciencias humanas' (como la sociología o la historia) no es aumentar la eficacia o productividad, sino más bien crear conocimiento que permita que la sociedad pueda ver más allá de sí misma, acudiendo a la reflexión o al pensar en la condición humana que, en muchos casos, incomoda a los productores de capital. Una reflexión histórica, por ejemplo, es normalmente considerada en el país como algo improductivo.

Si bien la autora señala una posible solución para el lugar de los doctores en Colombia, que claramente puede contribuir al desarrollo científico, industrial y social (en un aspecto determinado) del país, no por ello presenta el problema de fondo. Este, podría pensarse como hipótesis, no es que los doctores contribuyan o no al desarrollo empresarial o productivo, sino más bien que la sociedad y el gobierno colombiano no abren las posibilidades para que haya una cabida en la creación de conocimiento que pueda estar disponible para quien quiera acceder a ello.

Los países del norte del planeta no solo aventajan al nuestro al tener doctores en una multiplicidad de estamentos, sino por permitir la investigación y el desarrollo de los estudios para que, quien quiera, pueda realizar académicamente los problemas que le plantea su área del conocimiento.

No hay que apelar simplemente a una solución capitalista que vea 'capital humano' en los doctores, puesto que esto deja de lado a una gran cantidad de personas con estudios de posgrado que no tienen una simple utilidad 'aplicable' o de manera inmediata o visible en términos monetarios. Hay que recordar, por ejemplo, que la reflexión histórica, sin ser inmediatamente útil para las empresas productoras de capital, es un hito para la conciencia de un país, de su sociedad y de la existencia individual de los ciudadanos.

El hecho de que los doctores no puedan percibir un salario de acuerdo con su nivel de estudios no es el problema de fondo. De fondo existe el problema de que la academia colombiana es pobre de material bibliográfico, instrumental, etcétera, además de que es reacia a la contratación de personal de planta, obviando el desarrollo investigativo que contribuiría al de sí misma.

Las universidades públicas colombianas sufren un déficit de contratación, es cierto, pero también es cierto que en el país las publicaciones de las investigaciones en 'ciencias humanas' es muy poca o casi nula, por no decir que las investigaciones en 'ciencias exactas' casi siempre deben ser presentadas en otros países y, la mayoría de las veces, en inglés. ¿Cómo contribuye eso al papel de los doctores en la sociedad colombiana? En nada o en casi nada.

Cabe recordar además que la creación de conocimiento no solo depende de la investigación, sino también de la divulgación, la cual es muy pobre en nuestro país. Las razones de esto último cualquiera puede verlo solamente observando las formas de contenido online realizado en el país, comparándolo con los de otros países, no porque en el país solo haya contenido de entretenimiento y en otros países haya contenido intelectual, sino más bien porque en otros países los diversos contenidos convergen para hacerse 'virales' a su manera.

Por ejemplo, algunos youtubers (doctores no académicos) de España, Argentina o México son divulgadores virales, mientras que en Colombia el papel del divulgador tiene que ser asumido por el profesor, siendo virales más bien los que carecen de los estudios básicos. Esto último es evidentemente un problema de la formación social y del 'consumo' de contenidos de nuestra sociedad, la cual corona al tuerto desde su propia ceguera.miento. El exceso (de doctores o no) de la sociedad solo es posible asumirlo con un exceso de conciencia que esté siempre bailando en "el límite de lo útil".