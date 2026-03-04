- Más de mil estudiantes e ingenieros, técnicos y tecnólogos de la ECCI serán capacitados para trabajar en el Metro de Bogotá

El rector de la universidad ECCI de Bogotá, Fernando Arturo Soler y Yongqiang de la Empresa Metro Línea uno S.A.S., firmaron un convenio de cooperación técnica en presencia de delegados internacionales y representantes de la embajada de China en Colombia. El objetivo es capacitar a estudiantes y egresados de esa universidad en ingeniería, al nivel de técnicos y tecnólogos, para que trabajen en la primera Línea del Metro de Bogotá. Los seleccionados desempeñarán labores específicas en sectores estratégicos del sistema.

A través de esta alianza para formación especializada, los estudiantes seleccionados podrán tener participación, tanto en la operación del sistema, como en la fase de obra en la que se encuentra la primera Línea del Metro de Bogotá. Con este importante convenio, los estudiantes podrán alternar la academia con los requerimientos técnicos y de tecnología que se necesitan en las obras del Metro de Bogotá.

Los estudiantes recibirán instrucción especializada en tecnologías férreas, operación y mantenimiento de sistemas complejos, y estarán en condiciones de posicionarse laboralmente en cualquier área del sistema férreo y el transporte público a gran escala. El objetivo fundamental de la Empresa Metro Línea uno S.A.S. con esta alianza es reforzar el trabajo local en los sectores tecnológicos y responder a los desafíos del sistema, contando con personal altamente preparado para garantizar la calidad constructiva y operativa de la primera línea del Metro de Bogotá.

El convenio firmado entre la Universidad ECCI de Bogotá y la Empresa Metro Línea uno S.A.S. incluye los procesos de admisión, capacitación, práctica y futuras oportunidades laborales dentro del proyecto. Quienes pasen todos los filtros y sean seleccionados tendrán la oportunidad de postularse para un puesto estable dentro del sistema Metro.

Las personas que entren al metro por efecto de esta alianza prestarán sus servicios en áreas estratégicas como la instalación y mantenimiento de los sistemas eléctricos, cableados, señalización, canaletas y comunicaciones. También en la adecuación de estaciones, puentes y pasarelas de las vías férreas.

Este grupo de personas se unirá a otro grupo de jóvenes que tuvo la oportunidad de viajar a la ciudad de Xian, en China, para formarse en el Instituto Técnico y Vocacional del Ferrocarril, donde fueron instruidos en temas como: paneles de control, diagnósticos de fallas del sistema, vías, locomotoras, material rodante y respuesta a emergencias en modernos simulacros.

