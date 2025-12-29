Más de la mitad de los trabajadores en Colombia son informales, es el campeón del rebusque

Según el ranking de informalidad el 56.1 % del trabajo en el país es así, seguido de cerca por México sin que ninguna política haya logrado modificar esta realidad

Para finales de 2025 Colombia se posiciona como el país con la ratio más alta de informalidad dentro del listado de los países en desarrollo. En segundo lugar, dentro del ranking aparece México, que tiene en la presidencia a Claudia Sheinbaum Pardo, y marcado contraste en la región de América Latina los países con una menor proporción de informales son Costa Rica y Chile.

Colombia tiene un total de 22,8 millones de trabajos, de ese grupo alrededor de 13 millones son informales, en porcentaje sería alrededor de la mitad de los empleados. Los trabajadores en esa condición no tienen acceso a la salud y a la pensión, o beneficios como cesantías, primas de mitad o fin de año, o vacaciones.

Informal Employment (%)



Colombia🇨🇴: 56.1

Mexico🇲🇽: 55.5

Costa Rica🇨🇷: 37.4

Chile🇨🇱: 27.5

Türkiye🇹🇷: 27.3

Poland🇵🇱: 7.7

Slovakia🇸🇰: 5.1

Portugal🇵🇹: 4.5

Greece🇬🇷: 4.1

Italy🇮🇹: 3.5

Luxembourg🇱🇺: 3.5

France🇫🇷: 3.3

Lithuania🇱🇹: 3.1

Sweden🇸🇪: 2.9

Netherlands🇳🇱: 2.4

Latvia🇱🇻: 2.4… pic.twitter.com/2eFHf1pEuc — Informal Economy (@EconomyInformal) December 27, 2025

La informalidad en el país se concentra en la región Caribe, en ciudades como Sincelejo, Riohacha y Valledupar; sin embargo, en el campo también se encuentran un porcentaje importante de informales.

En contraste a la incertidumbre de Colombia en Costa Rica a los trabajadores en general se le ofrecen las prestaciones obligatorias como el aguinaldo, vacaciones pagadas, auxilios de cesantías, licencias de maternidad o paternidad entre otros. Por otra parte, en Chile, si bien no hay un porcentaje tan alto de informales, no es un derecho universal ni obligatorio de las empresas o empleadores los seguros de salud privados completos, los bonos específicos como la Navidad u fiestas patrias, beneficios como teletrabajo u jornadas laborales flexibles. Chile es un caso diferente en Latam, en respuesta a la situación los australes han intentado reformar su constitución, el último intento importante fue en el año 2022.

Para cambiar la situación en Colombia, el Ministerio del Trabajo, hoy bajo la dirección de Antonio Sanguino, incentiva la ventanilla única empresarial para facilitar la formalización, simplifica y elimina tramites, y busca reducir la carga sobre las micro y medianas empresas para facilitar la formalización.

