Maniobra del Ministro de educación para arrancarle de la mano la rectoría de la U del Atlántico a Fuad Char

En plena batalla jurídica por la elección de Leyton Barrios, aún lejos de resolverse y liderada por Iván Cancino, Daniel Rojas entronizó a Rafael Castillo

El Consejo superior de la Universidad del Atlántico presidido por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa nombró y desnombró a Leyton Barrios, quien apareció a última hora en la baraja de candidatos como la opción de Fuad Char. Con la movida el grupo político garantizaba el control de una de las universidades públicas más importantes de la Costa Atlántica después de haber puesto dos rectores. Pero las cosas esta vez no le salieron.

Hubo protesta por parte de los estudiantes que no aceptaron al rector que consideraban sin las calidades para ejercer el cargo. Desde finales de octubre de 2025, un total de 8 de 10 facultades a las que se les unió el cuerpo profesoral votaron por un paro indefinido dentro de la universidad, para presionar la salida de Leyton Barrios.

Además de parar las clases, en la protesta también se pidió la renuncia de la representante de los estudiantes en el Consejo Superior, Angely Cordero, quien se había prestado para asegurar la mayoría que le daban el triunfo a Barrios.

La manera como se dieron los hechos abrió una fisura jurídica que le permitió al Ministro de Educación Daniel Rojas intervenir a través de su delegado el viceministro Ricardo Moreno . El primer paso fue decretar una vigilancia especial en la universidad del Atlántico.

Castillo fue nombrado con el encargo de explícito de recuperar la gobernabilidad y asegurar la continuidad del servicio educativo bajo el régimen de vigilancia especial decretado en noviembre y fue designado por el Ministro Rojas a pesar de tener antecedentes disciplinarios con suspensión incluida por parte de la Procuraduría. El delegado del ministerio, el viceministro Ricardo Moreno viajó a Barranquilla a respaldar el rector encargado con un robusto compromiso presupuestal que ronda el medio billón.

El Viceministro @ricardomorenoII, nos hizo importantes anuncios: $6800 millones de pesos de recursos de gratuidad, que destinaremos, para programas de bienestar de estudiantes; $1300 millones, para terminación de teatro de Bellas Artes y continuidad en proyecto de Sede Soledad. pic.twitter.com/LuzJvRKDAl — RAFAEL CASTILLO P (@RAFAELCASTILLOP) December 27, 2025

El rector encargado tiene las baterías puestas en la celebración de los 80 años de la Universidad del Atlántico en el 2026, pero la batalla de Leyton Barrios, que tiene como defensor a Iván Cancino que es a su vez uno de los abogados de confianza de Fuad Char no ha terminado.

Por el momento los estudiantes esperan recuperar el tiempo perdido por la interinidad directiva.

