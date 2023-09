iPhone 15 mucho más barato de lo que se pensaba. Los verdaderos precios con los que llegará a Colombia

Desde hace algunos días las expectativas acerca del nuevo dispositivo móvil de Apple iban creciendo, pues muchos creadores de contenidos expertos en tecnología habían dado a conocer las posibles características que iban a tener y sus precios. El lanzamiento oficial se realizó el 12 de septiembre y estos son los precios de iPhone 15 en Colombia, teniendo en cuenta el valor con el que fue lanzado en dólares.

Por primera vez, Apple tendrá en el mercado dispositivos con conector de carga universal, es decir que todos sus artículos tendrán entrada de cable USB-C.

Uno de los aspectos más importantes del Apple Event en California, Estados Unidos, era la presentación de la última generación de iPhone constituida por el iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max que, además, poseen mejoras en su pantalla, cámara, interfaz y rendimiento.

Introducing iPhone 15 Pro, iPhone 15, Apple Watch Series 9, and Apple Watch Ultra 2. All that and more news from the #AppleEvent.