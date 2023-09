.Publicidad.

Cada vez son menos los participantes de MasterChef Celeberity. Las pruebas han empezado a ser más tensionantes y estresantes para los famosos. Cualquier error es sinónimo de peligro e incluso de eliminación. Es por ello que los concursantes que siguen aún, han demostrado gran temple. Sin embargo, muchos de ellos ya demuestran un cansancio. Incluso, hay quienes han querido renunciar. Aún así, todos siguen en la lucha para lograr el primer lugar. Una famosa que ha destacado desde el inicio del programa del canal RCN es Carolina Acevedo. Si bien ha sido una concursante clave, ha logrado llamar la atención por otra situación.

Carolina Acevedo, una de los participantes de MasterChef que no quieren

Es imposible no reconocer que, la actriz ha demostrado gran fortaleza a lo largo del reality. Sus capacidades en la cocina del canal RCN la han llevado lejos en la competencia. Actualmente se encuentra entre los 9 mejores participantes de MasterChef Celebrity. Sin embargo, más allá de esto, han habido ciertas situaciones que la gente no perdona. Y es que, al ser un programa tan largo, es fácil conocer un poco de la personalidad de estas figuras públicas. En efecto, Carolina Acevedo no ha sido la excepción y a la hora de la verdad, esto le ha pasado factura.

-Publicidad.-

|Le puede interesar La millonaria multa que deben pagar los participantes de MasterChef que quieren renunciar

Desde que inició el reality, hasta la fecha, han sido varios los comportamientos de la actriz que la gente desaprueba. Incluso, se podría decir que muchos han pedido su salida a lo largo del reality. Además, se le ha llegado a comparar con Carla Giraldo, quien participó en ediciones pasadas. Sin embargo, esta situación no solo se ha dado con los televidentes. La mujer además ha tenido choques con otros participantes de MasterChef. Si bien logró restaurar su amistad con otros compañeros, también ha despertado roces con otros. Lo cierto es que además de las críticas, ha logrado llegar lejos en la competencia; lo más seguro es que siga avanzando.

Publicidad.

Vea también: