- Más allá del gol: los negocios con los que Luis Díaz hace fortuna en Colombia lejos de fútbol

Luis Díaz, reconocido por su destacada trayectoria en el Liverpool y la selección Colombia, ha demostrado ser más que un talentoso futbolista. A sus 28 años, el guajiro ha incursionado exitosamente en el mundo empresarial, consolidando una serie de inversiones que no solo fortalecen su patrimonio, sino que también reflejan su compromiso con el desarrollo social y económico de su natal Colombia.

LF10: Una tienda deportiva de lujo en Bogotá

En diciembre de 2024, Díaz se asoció con sus compañeros de selección, James Rodríguez y Radamel Falcao García, para inaugurar LF10, una tienda deportiva de lujo ubicada en la exclusiva Zona T de Bogotá. Con una inversión superior a los 10.000 millones de pesos colombianos, LF10 ofrece una amplia gama de productos de marcas reconocidas como Adidas, Nike, New Balance, Under Armour, Skechers y Puma. La tienda no solo comercializa artículos deportivos, sino que también busca convertirse en un centro de experiencias para los aficionados al fútbol, con zonas de personalización y eventos especiales.

Fundación Luis Díaz: Sembrando esperanza en La Guajira

Comprometido con sus raíces, Díaz creó la Fundación Luis Díaz Sembrando Esperanza en su natal Barrancas, La Guajira. Esta organización sin ánimo de lucro tiene como objetivo apoyar a niños y jóvenes de escasos recursos mediante programas deportivos y educativos. La fundación ha organizado ligas de fútbol locales, entregado ayudas a personas con discapacidad y realizado donaciones a comunidades vulnerables.

AS1: Una superagencia de representación deportiva

En su afán por consolidar su carrera dentro y fuera del campo, Díaz se unió a AS1, una agencia internacional de representación deportiva formada por la fusión de Nomi Sports, Position Number, Promoesport y Football Division Worldwide. AS1 gestiona a más de 300 deportistas y entrenadores de 35 países, incluyendo figuras como Bruno Fernandes y Moisés Caicedo. La participación de Díaz en esta agencia refleja su interés por ampliar su patrimonio financiero a través del mercado global.

NVA Sports and Entertainment Group: Expandiendo su imagen global

Además, Díaz firmó con NVA Sports and Entertainment Group, una agencia de representación comercial con sede en Londres que maneja a estrellas como Jay-Z y Usain Bolt. Esta alianza busca potenciar la imagen del futbolista colombiano a nivel internacional y desarrollar proyectos sociales en conjunto con poblaciones vulnerables.

Con estas iniciativas, Luis Díaz no solo asegura su futuro financiero, sino que también deja una huella positiva en su comunidad y en el mundo del deporte.