Más allá de las ventas: así es como las marcas están transformando el país

Además de traer vehículos nuevos, algunas empresas como Mazda, han estado aportando en materia de educación y así es como lo hacen

En Colombia, las marcas siguen trabajdno por ofrecer más que vehículos únicos, sostenibles, y con nueva tecnología. Hoy, muchas se enfocan en ofrecer educación, un medio ambiente más limpio y mucho más. Desde siembras de árboles, recolección de basura en las playas, hasta la entrega de dispositivos tecnológicos en áreas con dificultades para acceder a ellas.

De hecho, este es el caso de Mazda. Con el relanzamiento de la Fundación Mazda, la compañía reactiva uno de sus proyectos más significativos en Colombia, enfocado en apoyar a jóvenes con alto potencial académico a través de becas universitarias.

La iniciativa, desarrollada en alianza con la Universidad de los Andes, está dirigida a estudiantes que sueñan con formarse en áreas como ingenierías y matemáticas, pero que enfrentan barreras económicas para hacerlo. No se trata de una apuesta nueva. La Fundación Mazda nació hace más de 20 años con la convicción de que el crecimiento empresarial debe ir acompañado de un compromiso real con la sociedad y con el país en el que opera.

En esta nueva etapa, el programa retoma fuerza con un objetivo claro: ofrecer becas completas que permitan a los beneficiarios acceder a educación de alta calidad y ampliar sus oportunidades profesionales. Para la compañía, el talento no es escaso; lo que muchas veces falta son las condiciones para desarrollarlo. Ahí es donde decide intervenir.

Educación, movilidad y futuro

Más allá del beneficio académico, el programa también tiene una mirada estratégica. Los estudiantes becados podrán, eventualmente, vincularse a la marca o al sector automotor colombiano, fortaleciendo el talento local y creando un puente entre formación, empleo y desarrollo económico.

La Fundación Mazda se consolida así como el eje central del componente social de la empresa en Colombia. No es solo una iniciativa de apoyo educativo, sino una declaración de principios sobre el papel que hoy están llamadas a asumir las marcas. En un país con profundas desigualdades, este tipo de proyectos muestran cómo el sector privado puede contribuir a la movilidad social apostándole a lo más valioso que tiene Colombia: su gente.

Vea también: Los 3 pueblos de Cundinamarca para ver impresionantes alumbrados navideños, están cerca a Bogotá

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.