- Así podrá ver la final del Tolima VS Junior a un mejor precio, este es el secreto

La final se acerca y, para muchos hinchas del Tolima, estar en el estadio es parte esencial de la historia que quieren contar

La final de la Liga BetPlay no solo se juega en la cancha. También se vive en las decisiones que rodean al hincha, en cómo se acerca —o se aleja— del estadio, y en las alianzas que hoy buscan que la fiesta del fútbol sea más accesible. En ese escenario, dale!, la billetera digital de Grupo Aval, decidió sumarse al momento más esperado del campeonato con un beneficio que conecta finanzas y pasión futbolera.

Tolima se prepara para una nueva final.

Con el Deportes Tolima a un paso de su cuarta estrella, dale! lanzó un descuento especial en la boletería para la final de la Liga BetPlay 2025. Los hinchas que compren su abono más entrada a través del portal de Tu Boleta y paguen con la Tarjeta Débito dale! – Club Deportes Tolima, ya sea física o virtual, recibirán $30.000 de cashback, un incentivo que busca acercar a más aficionados a las tribunas en uno de los partidos más importantes del año.

El beneficio no surge de la nada. Hace parte de una alianza que dale! mantiene con el Deportes Tolima, un club que reúne entre 600.000 y 900.000 seguidores en todo el país y que se ha consolidado como una de las hinchadas más fieles del fútbol colombiano. Tres estrellas en el escudo y una cuarta en el horizonte son el telón de fondo de esta iniciativa, pensada para acompañar al equipo más allá del resultado final.

Más allá del descuento puntual, la alianza también incluye una tarjeta débito edición especial del Deportes Tolima, diseñada para los hinchas que quieren llevar sus colores en el día a día. Esta tarjeta ofrece preventas de boletería, descuentos en tiendas oficiales, experiencias con jugadores y beneficios financieros como compras en línea, retiros en más de 3.200 cajeros de Grupo Aval y transferencias gratuitas en el país.

En tiempos en los que el fútbol se vive tanto dentro como fuera del estadio, este tipo de iniciativas reflejan cómo las marcas buscan insertarse en la cultura deportiva desde la experiencia del hincha, acompañándolo en los momentos que realmente importan.

Vea también: De fortines criminales a salones: los 69 predios de narcos que la SAE se ha entregado a universidades

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.