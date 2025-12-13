Alerta por la gripa H3N2: qué es y cómo prevenir su contagio

La gripa H3N2, una variante del virus de la influenza A, ha encendido las alertas sanitarias en varios países del mundo y comienza a generar atención en América Latina, incluida Colombia. Aunque no se trata de un virus nuevo, su rápida circulación y el aumento de casos en distintas regiones han llevado a las autoridades de salud a reforzar los llamados a la prevención, especialmente en temporada de lluvias y cambios de clima.

Este subtipo de influenza se transmite de forma similar a otras gripas estacionales, principalmente a través de gotículas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar, así como por el contacto con superficies contaminadas. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolor de garganta, congestión nasal, tos persistente, dolor muscular, fatiga intensa y, en algunos casos, molestias gastrointestinales. En poblaciones de riesgo, como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, puede derivar en complicaciones respiratorias.

En Colombia, las autoridades sanitarias han reiterado que el virus está bajo vigilancia epidemiológica y que, aunque los casos registrados no representan una emergencia sanitaria, sí requieren atención oportuna. El aumento de consultas por síntomas gripales ha coincidido con la circulación de distintos virus respiratorios, lo que refuerza la importancia de no subestimar los signos y acudir al médico si los síntomas se intensifican o persisten por varios días.

¿Cómo prevenir su contagio?

Para reducir el riesgo de contagio y propagación del H3N2, los expertos recomiendan medidas básicas de prevención: lavarse las manos con frecuencia, usar tapabocas en lugares cerrados o con alta afluencia de personas, cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto cercano con personas enfermas. Asimismo, mantener al día la vacunación contra la influenza, ventilar los espacios cerrados y permanecer en casa en caso de presentar síntomas son acciones clave para proteger la salud individual y colectiva.

