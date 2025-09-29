Cuando se habla de ríos de colores en Colombia, la mayoría piensa en Caño Cristales, el llamado “río más hermoso del mundo”. Pero más allá de La Macarena, existen otros paraísos acuáticos que guardan tonalidades sorprendentes y aguas cristalinas. Son destinos menos explorados, escondidos entre montañas y selvas, que empiezan a atraer a viajeros en busca de experiencias únicas.

Quebrada Las Gachas, Santander

En Guadalupe, Santander, la quebrada Las Gachas sorprende a primera vista. Sus pozos rocosos forman círculos naturales en medio del cauce, como si fueran jacuzzis tallados por la naturaleza. El agua, dependiendo de la luz y el ángulo, refleja tonos rojizos y verdosos convirtiéndolo en todo un espectáculo.

Para llegar desde Bucaramanga son unas 6 horas en carro hasta Guadalupe. También se puede llegar desde Bogotá en viaje terrestre son aproximadamente unas 8 horas. El acceso final es caminando cerca de 1 hora por senderos.

Trankilandia, Guaviare

En las selvas del Guaviare, Trankilandia guarda un secreto, pues está rodeada de algas acuáticas que tiñen de rojo, verde y lila los pozos, demás de las hermosas cascadas de la zona. Aunque es más pequeño que Caño Cristales, su encanto está en la intimidad y en la pureza del paisaje.

Es un sitio perfecto para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza. Para llegar el punto de partida es San José del Guaviare, desde allí, hay que tomar transporte terrestre hacia las veredas cercanas y luego caminar con guía local. La mejor época es entre junio y diciembre, cuando el nivel del agua permite ver los colores.

San Cipriano, Valle del Cauca

En pleno Pacífico colombiano, San Cipriano es un santuario de aguas transparentes. Allí, los ríos que bajan de la montaña y forman pozos, cascadas y corrientes claras que dejan ver el fondo y los verdes que los rodean. Lo más llamativo del lugar es el trayecto para llegar, pue se hace en las famosas “brujitas”, carritos adaptados sobre viejas vías del tren.

Para llegar al lugar desde Cali son unas 3 horas por carretera hasta Córdoba, municipio de Buenaventura. Desde allí, se toma el transporte en “brujita” hasta la reserva. Hay opciones de hospedaje comunitario.

Los ríos y quebradas de colores en Colombia no terminan en La Macarena. Desde los jacuzzis naturales de Santander hasta los arroyos cristalinos del Pacífico, el país guarda paisajes que parecen sacados de otro mundo. Son rutas para quienes buscan naturaleza pura, caminos menos recorridos y, sobre todo, la emoción de descubrir secretos escondidos en el agua.

