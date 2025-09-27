¿Dónde está la fortuna de Mauricio Leal y quién la administra hoy?

La historia de Mauricio Leal sigue dando de qué hablar, incluso después de casi cuatro años de su trágica muerte. El reconocido estilista de celebridades, que conquistó a medio país con sus manos y su sonrisa, no solo dejó un vacío entre sus clientes y amigos más cercanos, también una fortuna que todavía hoy sigue bajo la lupa de las autoridades.

El patrimonio de Leal, estimado en unos 5.000 millones de pesos, está en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar bienes que quedan en entredicho por presuntos vínculos con lavado de dinero o por procesos judiciales que impiden que pasen directamente a los herederos. Fue así como las propiedades, cuentas bancarias, vehículos y negocios del estilista quedaron congelados poco después de que se confirmara el crimen que estremeció a Colombia.

Entre esos bienes están la lujosa Mansión 18 del conjunto Arboretto, en la vía a La Calera, lugar donde ocurrió el asesinato de Mauricio y su madre, Marleny Hernández; un apartamento en Bogotá; dos vehículos, una motocicleta y dos establecimientos comerciales que él había construido como parte de su emporio de belleza.

El caso también alcanzó el terreno financiero. Horas después de conocerse la noticia del crimen, un juez ordenó congelar dos cuentas bancarias a nombre de Leal: una con cerca de 1.000 millones de pesos y otra con algo más de 60 millones. Los tókenes bancarios, que él manejaba junto a su contadora, fueron encontrados en su bolso personal, tirado a pocos metros de donde fue hallado su cuerpo.

La fotografía de esa fortuna inmovilizada —dos propiedades, dos sociedades, dos negocios, dos carros, una moto y el dinero en cuentas— se convirtió en una pieza más del rompecabezas alrededor de su nombre. Mientras tanto, Jhonier Leal, hermano de Mauricio y condenado por el doble asesinato, ha vuelto a ser noticia desde la cárcel. En recientes declaraciones aseguró que pronto contará toda la verdad de lo que pasó aquella noche en Arboretto.

