La ciudad colombiana escogida como la más romántica de Sudamérica según los 'Oscar' del turismo

Esta ciudad costera se está convirtiendo en uno de los destinos por excelencia del país y este reconocimiento la deja por todo lo alto a nivel mundial

Colombia empieza a ocupar un lugar privilegiado en el mapa turístico internacional. Rankings, reconocimientos y galardones han puesto en alto el nombre del país, desde pequeños municipios hasta grandes urbes. Entre los múltiples aspectos que resaltan están la sostenibilidad, la riqueza cultural y, por supuesto, los escenarios ideales para el romance. En este último punto, una ciudad colombiana se llevó los aplausos y volvió a brillar con luz propia en el continente.

Cartagena, la ciudad colombiana más romántica de Sudamérica

Para muchos, no resulta sorprendente. Cartagena, la joya costera del Caribe, fue reconocida una vez más como uno de los destinos más románticos del mundo. Los World Travel Awards 2025, considerados los “Oscar del Turismo”, la galardonaron por séptima ocasión como Destino Líder de Luna de Miel en Sudamérica. Este premio no solo celebra el encanto de la ciudad, sino que ratifica su papel como motor económico y cultural para Colombia.

Sus murallas, su arquitectura colonial, los atardeceres sobre el mar y sus playas paradisíacas son apenas algunos de los atributos que seducen a parejas de todo el mundo. No es casualidad que múltiples matrimonios, ceremonias y celebraciones de grandes figuras de la farándula colombiana —incluidos creadores de contenido— tengan lugar en la capital de Bolívar. Cada evento deja un importante aporte económico en la ciudad, generando empleo y fortaleciendo la industria turística local.

Pero el romance cartagenero no se limita a las bodas. La ciudad ofrece excursiones, recorridos por sus calles empedradas, planes en hoteles diseñados especialmente para parejas y experiencias que convierten cada visita en un recuerdo inolvidable. Desde un paseo en coche por el Centro Histórico hasta una cena frente al mar en Bocagrande, Cartagena multiplica sus escenarios de encanto para los enamorados.

Más que un premio, un reflejo del potencial turístico de Colombia

Este reconocimiento se suma a una larga lista de galardones que Colombia ha recibido en los últimos años y que demuestran la consolidación de su sector turístico. La distinción de Cartagena es, además, un recordatorio del papel que juegan las ciudades colombianas en la proyección internacional del país.

El turismo romántico, particularmente, ha mostrado un crecimiento significativo y Cartagena se ha convertido en epicentro de este fenómeno. La ciudad no solo es un destino de luna de miel, también es un espacio donde la cultura, la historia y la modernidad se entrelazan para crear un ambiente único.

Así, Cartagena se reafirma como mucho más que un lugar en el mapa: es la síntesis del encanto caribeño, de la calidez de su gente y del potencial turístico que Colombia sigue mostrando al mundo. Su séptimo reconocimiento como destino romántico consolida un camino que promete seguir ampliándose, demostrando que el país no solo atrae por su biodiversidad, sino también por su capacidad de enamorar.

