Martín de Francisco: “Perdón, mil veces perdón”

A los que nos tocó la pubertad entre finales de la década de los 90 e inicios del 2000 recordamos perfectamente a un par de personajes que se autoproclamaban “Los Príncipes de la Mediocridad” por sus nombres de pila: Martín de Francisco y Santiago Moure. Ellos marcaron, precisamente, nuestra generación a punta de irreverencia, de la cual se convirtieron en el paradigma.

No dejaron títere con cabeza, se podía decir que discriminaban indiscriminadamente pues no les temblaba la lengua para despotricar de la personalidad pública de turno, incluso de personajes tan irreverentes y políticamente incorrectos como Jaime Garzón del que actualmente se estrena una serie biográfica por RCN.

Así mismo, esta generación que reconoce a estos personajes, recordará precisamente un episodio en el cual ellos hacen una crítica televisiva durante el fallido proceso de paz en boga de ese momento, liderado por el otrora presidente Andrés Pastrana, a Garzón. De él hacen mofa, eso sí, de su físico, más nunca de su labor prestada al país.

El día 15 de enero, en este portal sale un artículo titulado “Care’ bóxer… gamín intelectual”: los insultos de Martín De Francisco y Santiago Moure contra Jaime Garzón, en el cual el escritor viene, en un sentido supuestamente estoico, a intentar salvar la memoria de Jaime Garzón recordando el hecho del video.

Lo que hay que resaltar son algunas cosas por las que escribo una respuesta a manera de aclaración y salvedad al hecho al que el señor Juvenal Rodriguez escribe.

La primera es que el video en que basó su escrito roza los 20 años y por supuesto de ese momento para aquí ya ha corrido mucha agua bajo el puente.

Luego hay que ver que Jaime Garzón tampoco era un personaje políticamente correcto y se caracterizaba por reírse en la cara de los poderosos. Luego de su muerte, muchos lo ponen el pedestal de una virtud políticamente correcta, cosa que a él no le podía importar menos en vida. De hecho, el fue el primero que acuñó la frase: “La gente se escandaliza cuando uno dice jueputa en televisión y no cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limosna”.

Él encajaba en la categoría de irreverentes, a nivel de De Francisco y Moure. De hecho, en una serie de entrevistas que hizo Pacheco, él mismao aclara que hay que llamar a las cosas por el nombre, que hay que hablar de la realidad del país como de sus muelas, sin tabúes porque a pesar de ser temas poco pertinentes, eran la verdad al fin y al cabo.

Habiendo aclarado el anterior punto, al señor Juvenal también se le nota la falta de actualidad con la que se refirió al hecho, dado que el propio Martín de Francisco, en el programa más reciente que fue La Tele Letal, recuerda el hecho del video ya mencionado en donde se burlaban de Garzón e ipso facto ofrece las siguiente disculpa:

Yo quiero pedir aquí perdón, esto es el inicio de nuestra JEP en la que tenemos que confrontar la verdad con algún horror que hayamos hecho o dicho. Y esto que hice acá, no es ni un error, no es una equivocación, raya con el delito, prácticamente. Utilizar esta palabra (guambiano) como un insulto. Yo quiero perdón por esto, y acá se trata es de que no se repita, porque esto no es gracioso, nunca lo fue y pues quiero ofrecer excusas por eso. Perdón, mil veces perdón.

Sabemos que si Jaime Garzón estuviera aún con vida, lo primero que hubiera hecho sería reírse e incluso devolverles la burla, pero como burla, no como un enemigo encolerizado porque para eso estaban del mismo lado; políticos, pacatos, doblemoralistas y corruptos que tratan de joder al país en nombre de la moral y las buenas costumbres.

