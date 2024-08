Marta Rakel Medina, arte y pintura en muros, desde el alma

Por: José Eliécer Palomino Rojas |

agosto 05, 2024

"Paisajismo, lo que la retina no ve, el alma lo percibe".

Marta Rakel Medina Morales, empezó pintando los muros de la institución educativa, consagrada por completo a motivar a los estudiantes desde grado Sexto hasta el grado Undécimo, y en su currículo aprendió sobre pintura desde las diversas modalidades y corrientes de pintores famosos de disciplina del paisajismo de Paúl Cezanne, Joseph Mallord Wiliam Turner, para aplicar y contagiar con sus conocimientos adquiridos a los estudiantes, padres de familia, docentes de la institución MAJOMA, donde labora como maestra de pintura.

Al admirar sus pinturas cuando la docente dice: "La base de un buen dibujo, el dominio de los colores utilizados son la caracterización de mis pinturas, y lo que la naturaleza siente, la dibujo con mi estilo de la ilustración, de una manera personal y extrasensorial", según lo expresado por la docente es lo que hace que sus pinturas y creaciones de variedad de máscaras, paisajes, resulten llamativos, emotivos, sorprendentes los murales de la institución desde una manifestación mágica de lo real, transformado en un mundo irreal.

Las colecciones entusiastas de sus obras de tipo mitológico, o de tipo real, se encuentran expuestas en el aula de arte, en los muros de la parte interna de la institución, o en el salón de arte del Punto Cien(Centro Empresarial y Comercial del municipio cejeño antioqueño, colombiano, lugar donde periódicamente realiza las exposiciones de sus pinturas, en compañía de otros artistas cejeños.

A la pregunta hecha a Medina Morales:¿Cuáles son los temas o seres que plasma en su trabajo artístico?

Marta Responde:[Disfruto pintando al aire libre, y con mi estilo de pintura rindo honor a los ecologistas, ambientalistas, al dibujar insectos, ríos, aves, plantas etc. También rindo honor a los emprendedores al orientar y sugerir a mis estudiantes el uso de material reciclaje, para la creación artística de máscaras de tipo ancestral y mitológico, y

a los publicista también se les rinde homenaje cuando motivo a los estudiantes a elaborar carteleras con mensajes de reconocimiento y reflexiones de expresiones, enseñanzas, acciones que realizan los compañeros docentes.]

Aunque quizás las obras de pintura de Medina Morales en algunos no sean vistas con buenos ojos, Ella, con su humildad y el amor que realiza sus pinturas en los muros de la institución, se observa que va siempre en compañía de sus estudiantes y no de los observadores oportunistas, pseudo observadores, que, con acto desapercibido, no se detienen para analizar las obras de pintura, de pronto por el combinado de las mezclas de colores en sus pinturas, o por el ajetreo del cumplimiento de no llegar tarde a las aulas de clases con las actividades y temas, y quizás con mirada de flash semejante a cámara fotográfica, solo se fijaría en el físico de la maestra pintora, para catalogar a la docente como si sería de otro plano existencial, o de otra galaxia del universo.

En ese modo avión de observación de algunos docentes, propios o visitantes, en silencio valoren o no valoren, reconozcan o no reconozcan el talento de la Maestra artista, se expresaría en actitud de espera del adagio[Amanecerá y veremos, que los roles de cantante, pintora, dramaturgo, comediógrafa, lleven algún día a Rakel Medina a volar muy alto].