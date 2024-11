Mario Mendoza, intelectualidad en blanco y negro y diatriba contra la intelectualidad burguesa

Por: Edgar Eduardo Pulido García |

octubre 31, 2024

Hasta ahora leo la "columna" completa de Mario Mendoza sobre Petro, creo que ya se han hecho análisis desmenuzados sobre su contenido, así que más bien me voy a referir a algo más general: esa falsa idea de que hay un ethos intelectual.

Seguramente sea un sesgo de la ilustración, esa idea de que la educación es el futuro, que se encuentra en frases bonitas, pero discutibles como la de Martí: "un pueblo educado es un pueblo libre" o de Mandela: "La educación es el arma más poderosa..." En fin, creo que la educación tanto la individual como la colectiva son en sí mismas insuficientes para cualquier cambio social, siempre y cuando estas no estén acompañadas de una lectura crítica de la realidad tal y como decía Freire.

No es cierto tampoco que a Colombia le falten dirigentes ilustrados, gran parte de los presidentes del siglo XIX y varios del siglo XX tenían un vasto conocimiento en gramática, es más parecía que una condición para ser presidente de Colombia a finales del siglo pasado era publicar su propio libro de latinismos, muchos poetas también han dirigido las riendas del país y mientras las guerras nos carcomían publicaron extensos panegíricos sobre el amor a la vida, incluso Virgilio Barco escribió obras tan largas que están divididas en varios tomos, sobre la importancia de la educación mientras le abría el camino al neoliberalismo y a la privatización.

Muchas comisiones de sabios se han creado esperando que den pistas sobre las soluciones del país, encontrando que la mayoría de estos sabios residen fuera, sin tener ni idea de lo que sucede en nuestras entrañas, son textos maravillosamente escritos, con sueños europeos de una Colombia con grandes bibliotecas de Alejandría, mientras media patria sigue sin agua potable ni energía eléctrica.

Más recientemente se nota una crítica mordaz al analfabeto, el gran enemigo es hoy aquel que no lee, una individualización tenaz de la responsabilidad de la lectura, no es la super explotación, ni el hambre, las causas de la misera humana, es la falta de lectura, les falta decir: "el analfabeto es analfabeto porque quiere" desde el trono moral de los que les sobra el tiempo libre para pensar, una nostalgia por la antigua grecia, llena de filosofía, ciencia y poesía, allí sí gobernaban grandes pensadores ¡claro!; por fortuna para este análisis los millares de personas esclavizadas que hacían todas las labores mientras otros filosofaban no contaban como ciudadanos, por tanto no hay que tenerlos en cuenta, ¡malhaya! Brecht y sus poemas.

Entiendo a Mario Mendoza, no es su culpa, es culpa nuestra por creer que por ser intelectual trae consigo una ética superior, ese sueño bolivariano de una sociedad gobernada por sabios formados desde la infancia, como si no hubiesen existido los tiranos ilustrados, bien le decía Lenin a Gorki: "¡Ay, ay, perecerá usted si no escapa de ese ambiente de intelectuales burgueses! ¡Le deseo de todo corazón que escape lo antes posible!