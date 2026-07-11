- Mario Mendoza encabezó la remontada de los escritores colombianos en la lista de los libros más vendidos

Mientras que el 2025 cerró unicamente con 4 escritores dentro del ranking, en lo que va del 2026 se duplicó la cifra. Mendoza se posicionó con 2 de sus libros

El año pasado, el ranking de los libros más vendidos en Colombia estuvo dominado por la literatura internacional. Los fenómenos como BookTok, donde subcomunidades de TikTok se recomiendan libros, posicionaron a los autores extranjeros en casi todos los primeros treinta lugares, mientras los escritores nacionales apenas lograban colarse con cuatro títulos. Pero en el primer semestre de 2026 hubo una remontada por parte de los colombianos.

El más reciente listado de la Cámara Colombiana del Libro muestra que ocho escritores nacionales, el doble del ranking del año pasado, consiguieron ubicar nueve títulos entre los diez libros más vendidos de las categorías de ficción, no ficción e infantil y juvenil.

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Mario Mendoza sigue siendo el gran fenomeno editorial colombiano. El escritor bogotano no solo conquistó el primer lugar de ficción con su última novela, La hora de los lobos, sino que, además, en la séptima posición, volvió a meter el clásico que lo sacó del anonimato: Satanás. Ningún otro autor colombiano logró repetir en el listado, confirmando que Mendoza continúa siendo el escritor vivo con mayor capacidad para movilizar lectores en el país.

Luego del éxito de su novela “Satanás” en 2002 el escritor Mario Mendoza ha cultivado una inmensa y fiel fanaticada que siempre compra sus libros.

La ficción también dejó espacio para dos nombres más. La cordobesa, Virginia Petro de León sorprendió al instalar Me dijeron que amara con la boca llena de barro y sal en el sexto puesto, por encima de la premio Nobel Han Kang e Isabel Allende. Por último, el infaltable Gabriel García Márquez volvió a demostrar que su obra desafía el paso del tiempo con El amor en los tiempos del cólera, que se mantiene entre los diez títulos más vendidos cuatro décadas después de su publicación. En comparación con el ranking del año pasado, donde también la lista estuvo ocupada por tres autores colombianos, se extraña la presencia del bogotano Juan Gabriel Vásquez, que se desplomó con su novela 'Los nombres de Feliza'.

La presencia colombiana fue todavía más fuerte en la categoria no ficción. El prestigioso escritor y columnista, Juan Esteban Constaín, encabezó la categoría con El hijo del hombre, su más reciente publicación que va sobre una exploración del mundo que existia antes del evangelio. Seguido de Constaín, se encuentra Mauricio Gaona, cuyo libro La Constitución soy yo alcanzó el segundo lugar en medio del intenso debate político que atraviesa el país. Más abajo aparecen John Freddy Vega Forero, fundador de Platzi, con su libro Control, y Efrén Martínez, quien cerró el top 10 con Un amor bonito.

En la categoría infantil y juvenil también hubo representación nacional. Carolina Pineda ingresó al séptimo lugar con Mis primeras finanzas, mientras Pilar Lozano ocupó la décima casilla con Colombia, mi abuelo y yo, dos propuestas que lograron abrirse paso en un listado dominado por Disney, Harry Potter y otras franquicias globales.

Aunque los autores extranjeros siguen siendo mayoría —con nombres como Agustina Bazterrica, Freida McFadden, Dan Brown, Alex Michaelides, Han Kang, Isabel Allende, James Clear o Mel Robbins—, el primer semestre de 2026 deja una señal alentadora para los autores colombianos.

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