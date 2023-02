María José Pizarro, la madrina del embajador León Fredy Muñoz en Palacio de Nariño

.Publicidad.

La cercanía de la senadora María José Pizarro con el antioqueño León Fredy Muñoz fue clave para jalonar el sector paisa de los verdes hacia el Pacto Histórico en las presidenciales. La cercanía entre ambos viene de los tiempos en los que compartieron Cámara de Representantes en el 2019 donde lideraron debates que iban desde temas hidroeléctrico hasta insistir en la renuncia de la minTic Karen Abudinen y convertirse en los congresistas rebeldes que asistían al Congreso en plena pandemia. Su gran amistad con María José Pizarro, le sirvió de salvavidas a Lean Fredy Muñoz con el presidente Petro lo nombró Embajador de Colombia en Nicaragua después de perder su curul al Senado por el recuento de votos siendo los 39 mil votos pocos.

Su aterrizaje en el país centroamericano ha sido aparatoso desde el primer momento. A pocos días de su nombramiento, el canciller Leyva se refirió a Daniel Ortega como un dictador, lo que no cayó bien en Nicaragua que demoró en darle las cartas credenciales a León Fredy Muñoz, una entrega de bajo perfil. A esto se le suma que no logró hacerle el quite a la Corte Suprema después de que sus abogados fallaran en intento por quitarle la competencia a la Corte para procesar al diplomático, capturado en dos ocasiones en posesión con cerca de 347 gramos de cocaína en total. A esta demanda se le suma otra que acaba de ser aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debido a su inexperiencia en la carrera diplomática. Sin embargo, la senadora Pizarro es su gran escudera frente a cualquier obstáculo.

