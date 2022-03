María Cecilia Botero, Iván René Valenciano y otros famosos que conocieron la quiebra

.Publicidad.

El error de Iván René Valenciano, a quien llamaban 'El bombardero', por la potencia de sus remates en las canchas de fútbol, fue el alcohol. Valenciano fue por muchos años un borracho empedernido que agarraba cualquier peso que cayera en sus manos para gastarlo en cantinas y botellas de licor.

Su adicción le produjo una acelerada decadencia a nivel profesional. Llegó el momento en que ningún club quería contratarlo, estaba fuera de forma y su consumo de licor era ya muy evidente.

-Publicidad.-

El mismo exjugador confesó que llegó a a ganarse 1200 millones de pesos en un año y que un día su mamá le pidió 500 pesos para hacer algo para almorzar y no tenía un solo peso en el bolsillo. Su adicción lo llevó a perder a su esposa y destruir su hogar. El bombardero perdió todo lo que consiguió durante su carrera deportiva. El sufrimiento que le causó a su mamá fue una de las razones para iniciar su desintoxicación.

El caso de María Cecilia Botero fue diferente. Aunque la actriz quebró sus finanzas a causa de negocios que no resultaron, no ha estado en la total y paupérrima bancarrota, como sí le ocurrió a Iván René, que perdió cada peso ganado. María Cecilia Botero sí perdió mucho dinero por dos negocios que inició y que no resultaron tal cual lo había planeado, así lo confesó la actriz a al programa La red, de Caracol.

Publicidad.

Después de la entrevista María Cecilia tuvo que aclarar que aunque sí perdió dinero en un par de negocios y supo que es tener una quiebra económica su situación no fue tan difícil como para decir que estaba en la calle o pidiendo limosna para seguir su vida.

María Eugenia Dávila era una de las actrices más importantes de los años 8o. La actriz lo perdió todo cuando cayó en la adicción a las drogas y al alcohol. Según algunas personas cercanas a la diva de aquella época, los abusos que sufrió en su niñez y la depresión por la muerte de su novio a los 16 años fueron el detonante para sus adicciones que terminaron acabando con su carrera y con su vida.

Como ellos, otros famosos que conocieron la quiebra, luego de estar en lo más alto son el exfutbolista Edwin Congo, el exboxeador Pambelé y el Moncho Santana, exvocalista del Grupo Niche y primer cantante de la canción Cali pachanguero, quien también lo perdió todo por su adicción a las drogas y al licor.