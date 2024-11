Manuela Villada, la querida hermana de Feid que está detrás de su imagen y de su gusto por la música

.Publicidad.

Antes de ser conocido mundialmente como Feid o el Ferxxo, el reggatonero pasó por muchas etapas en su carrera artística que es mucho más larga de lo que muchos creen y en la que también llegó a llamarse Faith e incluso Rayo. No obstante, antes que cualquier cosa, siempre fue Salomón Villada Hoyos, un paisa orgulloso de su tierra y de la familia que le dio todo, incluido el gusto por el arte y la música que lo tienen hoy como una estrella.

Su madre Berta Hoyos, una psicóloga, y su padre Jorge Mario Villada, un profesor de arte universitario, han sido su gran inspiración y con su hermana Manuela ha logrado crear un dúo dinámico con el que han podido llevar su creatividad a un siguiente nivel. Ella es diseñadora gráfica e ilustradora y ha trabajado con él desde el día uno como su directora de arte, siendo ella la principal responsable de que hoy su personaje sea el que es con su característico outfit y de que el verde esté presente en todo lo que lo rodea. Además, Manuela es quien está detrás de las portadas de sus álbumes.

En sus redes sociales suele mostrar cómo es el proceso de creación de las portadas, como fue el caso de la de 'Classy 101', el sencillo que sacó su hermano en 2023 junto con la puertoriqueña Young Miko:

No obstante, lo suyo no siempre fue el diseño, sino que ella era realmente la apasionada por la música de la familia o al menos eso fue lo que le contó Feid a Chente Ydrach, un comediante puertoriqueño, en una reciente entrevista. De acuerdo con el reggatonero, Manuela tenía una vocación musical desde niña y fue ella quien lo convenció, por ejemplo, de meterse al coro en el colegio, mientras que a él le gustaba más el dibujo, pasión que igualmente no ha abandonado. Al final a ambos se les terminaron "cruzando los cables" y no pudo tener mejores resultados porque terminaron formando una sinergia única.

Ahora su hermano está por cerrar la gira más grande de su vida

Dos de los proyectos en los que trabajó Manuela Villada fueron 'MOR, No le Temas a la Oscuridad' y 'Ferxxocalipsis', los cuales son el motivo detrás de la gira mundial que llegará a su fin durante las próximas dos semanas con los seis conciertos que dará Feid en Bogotá y en Medellín.

