Apoyo de la Cámara de Comercio de Villavicencio a Abelardo de la Espriella terminó en multa de la Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades en cabeza de Billy Escobar, el único sobreviviente de los superintendentes de los nombrados en el gobierno Duque, fue drástica con la Cámara de comercio de Villavicencio y la multó por participación en política. Dos empresarios vinculados a ésta, Henry Palma miembro de su junta directiva y Mauricio Vega quien perteneció a la junta directiva, los dos fueron activos en la campaña de recolección de firmas del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y su movimiento Defensores de la Patria.

La Super fue drástica y le señaló a la Cámara varias fallas: no responder a las peticiones de sus usuarios, no seguir lo ordenado en su manual de contratación, no tener debidamente diligenciados sus registros públicos y haber realizado actividades de proselitismo político. Los funcionarios de la Supersociedades encontraron que Henry Palma, uno de sus miembros formó parte de un grupo de empresarios que apoyaron al abogado Abelardo de la Espriella en su proceso de recolección de firmas.

El señor Henry Palma en su condición de miembro activo de la junta directiva no podía adquirir compromisos políticos partidistas. Igualmente señalaron que el empresario Mauricio Vega López quien fue miembro de la juntad directiva de la Cámara en el pasado pero mantiene relaciones también participó del ejercicio político que permitió a que el candidato de Defensores de la patria obtuviera un respaldo de 80.160 firmas para inscribir su candidatura.

La multa impuesta alcanza los $ 216.574.665 de pesos que va unida a un llamado de atención para que la Cámara se enfoque en sus actividades principales de impulsar al comercio del Llano, apoyar al emprendimiento y dar servicios como los de registro mercantil y promoción de la competitividad de las empresas de la región. La sanción en primera instancia puede ser impugnada, un recurso en que muy seguramente la Cámara insistirá .

Los demás compañeros de junta del señor Palma, a quienes también cubre la sanción son , Edgar Ariza, Héctor Hugo López entre otros. En la parte de revisor fiscal aparece Jesús Lombana Triviño y Hernán Obdulio Baquero Baquero, como suplente del revisor fiscal.

