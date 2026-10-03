- Luis Eduardo Arango, el actor paisa que se resiste a dejar la actuación en la que lleva más de medio siglo

A los 75 años es uno de los actores con mayor trayectoria, su más reciente papel en ‘Pa’ seguirte queriendo’ muestra el talento que ha llevado a 79 series y novelas

Hay actores que se limitan a interpretar personajes y otros que, después de décadas en el oficio, terminan pareciéndose a ellos: hombres que entran y salen de vidas ajenas, que mueren una noche frente a millones de espectadores y reaparecen después porque la ficción aún los necesita.

Luis Eduardo Arango pertenece a ese linaje. A los 75 años, mientras Colombia lo ve en Pa’ seguirte queriendo como Octavio Victoria, su propia historia parece escrita por un libretista que se resiste a ponerle la palabra “fin”. 55 años de actuación en cine, teatro y tv.

Una leyenda viva. Octavio ya murió en la novela como ha muerto Luis Eduardo al despedirse de las decenas de personajes con lo que se ha convertido en parte de la memoria del televidente colombiano.

Luis Eduardo Arango interpretó a William Guillermo, conductor de buseta, en Romeo y Buseta, comedia emitida entre 1987 y 1992. La serie duró cinco años y alcanzó gran sintonía, aunque no hay rating histórico verificable.

Su corazón dejó de latir, después de una emergencia cardíaca relacionada con un medicamento, en una de las escenas que marcaron el comienzo de esta nueva historia de la familia de Pa’ quererte.

Arango, sin embargo, continúa apareciendo en la producción. La muerte de su personaje no fue el final del actor dentro de la trama: la televisión, como el teatro y el cine, conoce los trucos narrativos necesarios para traer de vuelta a quienes parecían haberse ido. Genios.

Hay algo teatral en la coincidencia. Mientras Octavio se queda atrás en la ficción, Arango sigue adelante en la vida real. Aquí está y aquí se queda: no está retirado ni quiere retirarse. Después de más de medio siglo frente a las cámaras y sobre las tablas, actor de raza, aún está listo para el próximo personaje.

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Luis Eduardo Arango: el hombre que aprendió a desaparecer en otros

La historia comenzó mucho antes de Octavio Victoria. Arango tenía 17 años cuando hizo sus pinitos en Medellín. Después llegó Bogotá y con ella el teatro, el territorio donde nadie puede esconderse detrás de una repetición ni de una segunda toma: el cuerpo, la voz y el público están ahí como testigos del oficio y los dones del actor.

En 1979 llegó la TV. Mujercitas. Eran otro país, otra televisión y otra manera de construir una carrera. Las producciones podían permanecer durante meses en pantalla y un actor podía encontrar en una novela la estabilidad que hoy resulta casi imposible de hallar por el vértigo del consumo por parte de las audiencias y de las ofertas de los creadores.

Arango fue también galán. En los 80 y 90, pasó por títulos como Camino cerrado, Los dueños del poder, Suspenso 7:30 y Flor de oro.

Después llegaron los personajes que lo fijaron a la memoria del televidente colombiano. Encarnación en Caballo viejo. William en Don Chinche. Jesús Abel en Quieta Margarita. No eran solamente nombres en los créditos: eran distintas maneras de desaparecer dentro de otro hombre. No son solo estaciones de una hoja de vida: son interpretaciones que vencieron su época.

Casi termina manejando taxi porque no conseguía trabajo

La lista creció. Arango pasó por televisión, cine y teatro y acumuló más de 70 producciones entre series y novelas, además de un número similar de obras teatrales. Prolífico y constante.

Hubo, por supuesto, épocas menos luminosas. La televisión cambió. Las novelas largas comenzaron a desaparecer y las producciones empezaron a grabarse en períodos más cortos.

El actor ha contado que hoy puede trabajar en un proyecto durante tres meses y después enfrentar largos períodos de incertidumbre laboral. En algún momento incluso contempló abandonar la actuación y dedicarse a conducir un taxi. De haberlo hecho, habría parecido una interpretación más de una leyenda que en la actuación fue militar, campesino y columnista de periódico, entre muchos roles más.

Luis Eduardo Arango debutó en televisión en 1979 con Mujercitas y construyó una carrera de más de cinco décadas con personajes de drama, comedia y acción, entre ellos William Guillermo en Romeo y Buseta y Sergio Cadena en Los Cuervos.

Más allá del listado de éxitos que es su larga hoja de vida, su historia es la de una vida dedicada al oficio con pasión, perseverancia y talento. Arango es un hombre que durante décadas se ganó su lugar en el corazón de la teleaudiencia colombiana y los amantes del teatro.

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El telón aún no cae y la palabra fin no aparece todavía en la pantalla

Arango siempre vuelve. Con su estilo. En julio pasado, protagonizó 1:11 (Uno y Once) en la Casa del Teatro Nacional, junto a Alejandro Buitrago y Mateo Merchán, obra dirigida por José Luis Díaz que pone a un dramaturgo frente a la inteligencia artificial y plantea qué queda del ser humano cuando una máquina empieza a ocupar su lugar.

Es una pregunta que adquiere otro significado cuando quien está sobre las tablas tiene 75 años de edad y más de cinco décadas de oficio. Arango es la respuesta: es el sobreviviente de medio siglo de cambios en la actuación, la televisión y el cine. Su victoria es mantenerse vigente en medio del desfile de rostros que, tras un fugaz cuarto de hora, fueron y vinieron sin permanecer.

La temporada terminó en agosto, pero el telón no bajó para él como suele suceder en su trayectoria. Ahora, ensaya una nueva comedia en el Teatro Nacional La Castellana. Allí, en ‘La cena de los idiotas’,compartirá escenario con Jimmy Vásquez, Fernando Arévalo y Laura Londoño, entre otros.

Arango sigue encontrándose en sus roles: aprende a ser otro nombre, otra voz, otra historia y espera el momento en que las luces se enciendan. Luego, cuando el telón cae o la palabra fin aparece en la pantalla, él aguarda con paciencia la próxima interpretación. Grande.

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Luis Eduardo Arango, “Lucho”, participó en MasterChef Celebrity 2022, cuarta temporada de RCN. Actor y concursante, fue el segundo eliminado, el 2 de marzo, tras presentar un calentado con carne sobrecocida y sin huevo.

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