- El debut de Pedro, el hijo menor de Carlos Vives, que con 16 años y al lado de su papá ya empieza a cantar en tarima

Busca seguirle los pasos al cantante samario con quien se ha preparado así lo demostró en el Movistar Arena, donde cantaron a dúo uno de sus temas más recientes

Carlos Vives tiene el micrófono. Pedro se acerca. Padre e hijo cantan juntos y frente a ellos hay 10.000 personas escuchando una historia musical que empezó hace más de tres décadas y, sin saberlo de antemano, el debut del heredero de unos de los grandes músicos colombianos de las últimas décadas.

El muchacho que durante años apareció al lado de su papá en fotografías, videos y pequeños episodios familiares acaba de dar un paso que hasta ahora no había dado: cantar con él sobre un gran escenario. Fue durante la primera fecha del Tour al Sol en Bogotá, el pasado viernes 25 de septiembre, cuando Vives lo invitó a interpretar “El Último Disco”, la canción que da nombre a su álbum más reciente.

Pedro Vives debutó junto a su padre en el escenario del Movistar Arena de Bogotá. Sobre la música de Carlos Vives, ha dicho que conserva valores como el amor y el romanticismo.

No fue, sin embargo, su primera aparición dentro del universo musical de su padre. Pedro creció viendo desde adentro el trabajo de Carlos Vives y La Provincia. En 2017, cuando todavía era un niño, apareció junto a su hermana Elena en “Monsieur Bigoté”, una canción del álbum Vives, acompañando a su padre con el coro de la escuela de música Río Grande.

Cuatro años después, en 2021, el músico samario mostró en redes una presentación escolar de sus hijos: Elena tocaba guitarra y cantaba mientras Pedro aparecía detrás de la batería.

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De la batería a los videos de papá

Carlos Vives comparte una escena familiar junto a sus hijos Pedro y Helena Lucía, y su esposa, la modelo Claudia Elena Vásquez, con quien está casado desde 2008.

En julio de 2018, Pedro ya era acompañante de las giras. Tenía siete años cuando Carlos publicó una fotografía de los dos durante el Vives Tour en Chile: el niño iba con él en una bicicleta durante el concierto.

No estaba cantando ni ocupando el centro del escenario. Sin embargo, vivía sus primeras notas musicales en las presentaciones de su padre. Ese mismo año, Pedro y Elena fueron invitados a conciertos del Vives Tour junto al coro de Río Grande.

La batería volvió a aparecer en 2023. En el videoclip de “El Carro Ford”, una canción del proyecto con el que Carlos celebró sus 30 años de carrera, Pedro aparece tocando ese instrumento. El muchacho ya no era solamente un acompañante de papá: empezaba a ser parte visible de una producción musical.

En febrero de 2026, la canción avanzó. Carlos escogió a Pedro como protagonista del videoclip de “Te Dedico”, el primer sencillo de El Último Disco.

Allí no canta: interpreta a un adolescente dentro de una historia sobre las nuevas formas de vivir el amor. El propio Carlos contó después que Pedro había participado durante años en un proyecto audiovisual sobre su infancia y que, al pensar en una historia protagonizada por adolescentes, le pareció natural recurrir a su hijo.

El primer micrófono juntos de los Vives: ante 10 mil almas en el Movistar Arena

La relación entre los dos también pasa por conversaciones sobre música. En marzo, durante una entrevista con EFE sobre El Último Disco, Carlos contó que hablaba con Pedro sobre la manera en que su generación hace canciones en computadores, mientras él le mostraba el proceso contrario: una banda completa tocando al mismo tiempo en un estudio.

Esa fue una conversación entre dos generaciones de músicos antes de que padre e hijo terminaran compartiendo micrófono.

El 25 de septiembre, en Bogotá, llegó finalmente el momento de mostrar en el escenario ese camino íntimo compartiendo música y oficio. Pedro subió al escenario del Movistar Arena y cantó junto a Carlos “El Último Disco”. Para el público fue una sorpresa; para la familia, el resultado visible de años de cercanía con la música.

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Carlos no le entregó solamente un micrófono. Le abrió un espacio dentro de una historia que comenzó mucho antes de que Pedro pudiera entenderla: la del padre que convirtió el vallenato y los sonidos del Caribe en una carrera internacional y la del hijo que creció viendo ensayos, estudios, conciertos, instrumentos y canciones alrededor suyo.

Carlos Vives y Pedro compartieron escenario durante el Tour al Sol, en una escena que resume la transmisión de una tradición musical familiar: para el joven cantante, llevar el apellido Vives implica también una responsabilidad.

Carlos y Pedro Vives compartieron escenario durante el Tour al Sol, en una escena que resume la transmisión de una tradición musical familiar: para el joven cantante, llevar el apellido implica también una responsabilidad.

Todavía es demasiado pronto para saber qué hará Pedro con la carga de su apellido. También con la herencia musical que ha recibido ante la gente de su padre. Lo que sí puede contarse ya es el recorrido: estuvo en un disco siendo niño, tocó batería, apareció en videos, acompañó a su padre en sus giras y fue protagonista de uno de sus sencillos.

Ahora acaba de cantar frente a miles de personas y frente a su padre, quien ha sido su mentor en ese camino que empezó hace años y que ahora tuvo un debut soñado frente a 10.000 espectadores.

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