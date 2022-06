Luis Díaz ¿La manzana de la discordia en el Liverpool?

Según información, el guajiro sería una de las razones por las que Sadio Mané no quiere renovar con el club. Al parecer, no le gusta la competencia al senegalés

La llegada de Luis Diaz al futbol inglés significó, sin duda, más competitividad para sus compañeros de equipo, sobre todo para Sadio Mané, jugador que se desempeña en la misma posición del guajiro y a quien, en varias ocasiones, Klopp ha banqueado por meter de titular al colombiano. Y es que la magia de Luchito es innegable y desde el primer momento demostró que podía estar por encima de cualquiera, incluso del senegalés, quien llevaba siendo un jugador inamovible en la plantilla de los reds.

Dicha competitividad como que no ha caído nada bien a Sadio, y para los fanáticos del Liverpool esa es la principal razón por la que el jugador aun no ha querido renovar el contrato con las directivas. El guajiro se ha convertido en la manzana de la discordia en Inglaterra y varios periodistas dan la razón a los hinchas, y dicen que no es raro que Mané se haya sentido menospreciado por el técnico Jurgen Klopp desde la llegada de Luis Diaz.

🚨 ¡KLOPP EN PROBLEMAS! 😱 El DT de @LFC podría perder a sus dos estrellas: @MoSalah 🇪🇬 y Sadio Mané 🇸🇳 😥 El senegalés quiere salir en este mercado y el egipcio termina contrato en 2023. 🤔 ¿El Liverpool debe luchar por retenerlos? pic.twitter.com/BbpCcKZLOp — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 3, 2022

Lo cierto es que la decisión del futbolista africano parece ser definitiva, y ya estaría barajando algunas ofertas que le están llegando desde varios equipos de Europa. Algo que cae de perlas en el objetivo de Luis Diaz de engancharse en la banda izquierda del Liverpool y llegar a ser un jugador indispensable en la estrategia de juego de Klopp.

¿La temporada de fichajes dará una sorpresa en los próximos meses en el futbol inglés? El rumor del disgusto del senegalés ya está en el aire y cualquier cosa podría pasar. De lo que no cabe duda es que sea lo sea, será muy positivo para Luchito.

