Luis Alfonso, Carlos Vives, ganado de primer nivel y más: la popular feria que pondrá a vibrar a Villavicencio

Del 28 de enero al 1 de febrero, Villavicencio vivirá Expomalocas 2026 con conciertos, cabalgata y tradición llanera. Brasil será el país invitado

Expomalocas vuelve a Villavicencio con más fuerza, más gente y una agenda que mezcla lo que el Meta sabe hacer mejor: campo, tradición y fiesta. Del 28 de enero al 1 de febrero de 2026, el Parque de la Cultura Llanera Las Malocas será el punto de encuentro de ganaderos, familias, turistas y amantes de la música que cada año marcan esta cita como imperdible.

Esta edición llega con un crecimiento del 7 % en participación frente al año pasado y con 1.500 bovinos inscritos, una cifra que refleja el buen momento del sector y el respaldo que ha venido teniendo la feria desde la Gobernación del Meta, que acompaña la organización y proyección del evento como motor económico y cultural para la región.

Agenda

Pero Expomalocas no se vive solo en las pistas ganaderas. La feria también se siente en la tarima. Este año, la programación musical vuelve a ser uno de los grandes atractivos, con conciertos en vivo en la Arena Mayor Embrujo Llanero. Carlos Vives y Luis Alfonso encabezarán la agenda artística los días 30 y 31 de enero, acompañados por Arelys Henao, Jean Carlos Centeno, Nelson Velásquez, Alex Manga, Walter Silva y el inconfundible Cholo Valderrama, en noches que prometen llenar a Villavicencio de vallenato, música popular y sonidos llaneros.

A la agenda se suma uno de los momentos más esperados por propios y visitantes y es la tradicional cabalgata de Expomalocas, que este año se realizará en San Martín de los Llanos, manteniendo viva una de las expresiones culturales más representativas de la región y extendiendo la feria más allá de la capital del Meta.

Brasil será el país invitado en esta edición, acompañado por Antioquia como departamento invitado y Puerto Gaitán como municipio destacado, en una apuesta por fortalecer el intercambio, el turismo y la proyección internacional de la feria.

Durante cinco días, Expomalocas combinará exposiciones ganaderas, espacios académicos, competencias, mercados campesinos, actividades familiares y eventos culturales que convierten la feria en una experiencia completa, cercana y pensada tanto para el sector productivo como para el público general.

La edición 2026 de Expomalocas cuenta con el respaldo de la Gobernación del Meta, que ha apostado por consolidar la feria como una vitrina de desarrollo económico, cultural y turístico para el departamento. Bajo el lema “La evolución del campo colombiano”, el evento proyecta recibir cerca de 250 mil visitantes y generar ingresos superiores a los $110 mil millones, integrando tradición ganadera, innovación, agenda académica, cultura y música en un mismo escenario, y posicionando al Meta como un territorio clave para el crecimiento rural y agroindustrial del país.

