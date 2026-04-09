Amanda Seyfried encarna la mujer que rompió las reglas del amor y la religión en una película que llega hoy a cines

La nominada al Oscar interpreta a Ann Lee en un relato basado en hechos reales sobre un dios “no binario”, sacrificio y la construcción de una utopía social

Amanda Seyfried lidera el estreno de El testimonio de Ann Lee, una película basada en hechos reales que reconstruye la vida de una de las figuras religiosas más singulares del siglo XVIII y que llega hoy a las salas de cine en Colombia.

La producción, dirigida por Mona Fastvold, sigue el recorrido de Ann Lee desde su infancia en condiciones de pobreza en Inglaterra hasta su consolidación como líder espiritual en Estados Unidos. Seyfried, nominada al Oscar, encarna a una mujer que desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo, marcando el eje central del relato.

La vida de Ann Lee y el origen del movimiento Shaker en el siglo XVIII

Ann Lee nació en Manchester sin acceso a educación formal y en medio de precariedades económicas. En su juventud se vinculó a los llamados “Shaking Quakers”, un grupo que practicaba rituales de movimiento como forma de fe. Su liderazgo tomó fuerza tras la muerte de sus cuatro hijos, experiencia que marcó su visión espiritual.

En 1774 emigró a América junto a sus seguidores. Allí fundaron una comunidad en el estado de Nueva York, donde establecieron normas estrictas como la renuncia al matrimonio, la vida en común y el trabajo colectivo como eje de subsistencia. En el ámbito espiritual creían en un regreso rápido de Jesús y en un dios “no binario”, que mantenía un rol tanto masculino como femenino con sus hijos.

Antes de la Guerra de Secesión, el movimiento alcanzó cerca de 6.000 miembros, consolidándose como una de las comunidades utópicas más relevantes del momento. La película retrata este proceso a través de tres etapas: su infancia, el viaje transatlántico y la consolidación de su comunidad hasta su muerte en 1784 a los 48 años.

Cabe recordar que hoy en día el legado de Ann y su movimiento Shaker es reducido: en 2025 solo existen tres practicantes activos en Maine. Sin embargo, su influencia permanece en el diseño, la arquitectura y las ideas de vida comunitaria que promovieron.

¿Cómo se grabó El testimonio de Ann Lee?

El rodaje de la película se realizó en Hungría, Suecia y Estados Unidos durante 34 días. La producción apostó por filmar en 35 mm para recrear con mayor fidelidad la estética del siglo XVIII, con locaciones construidas desde cero y escenarios inspirados en referencias históricas.

El equipo incluyó a profesionales como el director de fotografía William Rexer y la diseñadora de vestuario Małgorzata Karpiuk, quien confeccionó a mano gran parte de las prendas utilizadas en la película. Además, se recrearon espacios clave como la comunidad original de los Shakers en Nueva York.

Uno de los mayores retos fue la construcción de escenarios completos que permitieran representar la vida en Inglaterra y el asentamiento en América. La producción combinó locaciones reales con extensiones digitales para lograr una ambientación de gran escala.

El testimonio de Ann Lee ya está en cartelera en Colombia y los espectadores pueden consultar funciones y disponibilidad de boletas en: www.cinecolombia.com/films/the-testament-of-ann-lee/HO00000453/

Anuncios.

Anuncios..