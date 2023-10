Los únicos dos familiares de Luis Alfredo Garavito que pueden reclamar su cadáver

Un sobrino de la Bestia y su hermana Esther estaban listos para sacar de la morgue el cuerpo y trasladarlo a Génova, Quindío, donde nació. No lo han logrado

La última vez que un periodista entró a ver a Luis Alfredo Garavito en la cárcel de la Tramacúa en Valledupar, se asombró de que aún estuviera vivo. Según los guardianes y las enfermeras que lo atendían, la Bestia, remoquete que se ganó por sus atrocidades, había sido desahuciado mucho tiempo atrás.

Un cáncer la había apagado la visión de su ojo derecho. El tumor era visible. Los detalles de su día a día en la celda, escabrosos. Compuso una canción con la tonada del tango que canta Yolanda Rayo en Betty la fea narrando las torturas y muertes a niños imaginarios.

Aunque al comienzo de cualquier entrevista, Garavito lloraba y se mostraba arrepentido de sus monstruosidades, cuando tomaba confianza, se soltaba y se ufanaba de las cartas que recibía de sus admiradores: “Tengo una fan que me sigue en Canadá”, decía sin ruborizarse.

Los tres rostros de Garavito. Usaba disfraces para engañar a los niños.

El pasado 12 de octubre al mediodía se difundió la noticia. Tenía 66 años. La leucemia y el cáncer en un ojo terminaron triturándolo. En su espalda llevaba el peso de la muerte y la violación de “un poquito más de 200 niños” como reconocía con frialdad. Garavito fue detenido en 1999 y si se pegaran sus condenas sumarían 1.853 años. En más de una ocasión, pidió ser liberado y en el país se formó toda una polémica legal. El final lo sorprendió en su celda.

Sin embargo, su muerte no fue más que otro capítulo escabroso que se abrió. Quince días después de su deceso, su cadáver sigue descomponiéndose en Valledupar y trámites burocráticos han entorpecido la entrega del cuerpo.

En algún momento se pensó que sus restos terminarían en la bóveda del cementerio de esa ciudad después de efectuarle una cremación, pero a última hora apareció un sobrino que pretendía buscar que alguien se interesara en el cerebro del asesino, pero la temperatura en la que se conserva el cuerpo no es la adecuada. Está en una nevera intermedia en donde el frío no es suficiente para impedir que la natural descomposición del cuerpo no se efectúe.

Un cáncer en el ojo izquierdo y la leucemia terminaron acabando con el monstruo.

El sobrino de La Bestia y una de sus hermanas, Esther Garavito Cubillos, llegaron a Valledupar esperando que fuera cremado para llevar sus cenizas a Génova, Quindío, el pueblo donde nació. La cremación se iba a hacer el 18 de octubre pasado, pero el Registro civil del asesino no ha sido debidamente corroborado.

El servicio mortuorio lo iba a hacer Parque Cementerio del Recuerdo, pero el trámite se empantanó la diligencia. Además, surgió un rumor de última hora que afirma que algunas partes de su cuerpo como su cerebro, podrían ser comercializados con fines científicos, algo que no ha sido corroborado.

En Valledupar se ha disparado la imaginación de los lugareños quienes hablan de una maldición y de la supuesta avaricia de los que están a cargo del cuerpo. En las próximas horas y ante la presión mediática, se espera conseguir una solución porque tanto el sobrino como la hermana de Garavito regresaron a Génova, Quindío, con las manos vacías.

El abogado de la familia Garavito, Gabriel Alfonso Beltrán, está encargado de acelerar el trámite para que no sean aún más traumáticos estos días para los únicos dos familiares que se le reconocen al sicópata.

Mientras tanto, en Valledupar esperan borrar para siempre cualquier vestigio de un hombre que dedicó buena parte de su vida al horror. Por ahora, el mito, la leyenda de sangre, empieza a tejerse.