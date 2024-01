Los temas que nos marcaron a fuego en 2023 (Perspectivas II)

Por: Fernando Santacruz Caicedo |

6-PAZ REAL, TOTAL Y ROMANA: la realidad NO es verdadera o falsa, sino las teorías elaboradas por los hombres. El enunciado hegeliano “La verdad es la totalidad” es falso, porque nuestro conocimiento es relativo –limitado/modificable-. Ergo, la “totalidad” no existe puesto que la búsqueda del saber es infinita. Lo propio puede predicarse sobre la PAZ REAL, que NO es lo opuesto de la Guerra, ni es la Calma perenne, sino la UNIDAD DE OPUESTOS EN TENSIÓN INCESANTE. ¡La PAZ TOTAL es irrealizable! Contrario sensu, instaurar la Paz sin ornamentar sí es posible. Existe claridad sobre las negociaciones concertadas, a largo o corto plazo, con las organizaciones predominantemente insurgentes -70% de los alzados en armas contra el Estado-. Con ellas se Dialoga/Acuerda. Igualmente, hay nitidez sobre el sometimiento perentorio de las bandas criminales rurales y urbanas -30%- a las gabelas jurídicas otorgadas por el Gobierno. ¡Si las rechazan, se les aniquila! La PAX ROMANA se impone cruentamente, para alcanzar el bienestar general. He ahí el dilema de Petro.

7-REINDUSTRIALIZACIÓN FICTICIA: según informe del Minhacienda (dic. 2023), la desindustrialización del país, iniciada en los 90, es resultante de las políticas de apertura económica. Afirma que, desde 2020 las manufacturas crecieron a un ritmo del 1.3% anual, evidenciando “la necesidad de fortalecer la oferta interna de bienes de nuestra industria”, que satisficieron adecuadamente la demanda interna/externa de productos de consumo final. Atribuye el proceso de reindustrialización al aumento de la capacidad instalada, al gasto de los hogares (¿?) y la sustitución de importaciones. Conforme a las cifras DANE (sept. 2023), la producción/venta real de manufacturas mayo/septiembre 2022 y enero/septiembre 2023, cayeron en -6.9%/-5.8% y -4.4%/-4.2%, respectivamente, frente al mismo período en 2021/2022. De 39 actividades involucradas en el sector manufacturero, 31 registraron variaciones negativas en producción/ventas. El crecimiento del sector manufacturas obedece a los elevados precios de los productos y alta tasa de interés –INFLACIÓN-que castigan el consumo y frenan las importaciones. ¡Exportamos menos de lo que importamos! Es indispensable cuestionarnos, ¿sustituimos importaciones por efecto de la actividad industrial?, o son resultado de las consecuencias inflacionarias.

8-TRIBUNALES IMPERIALES: en 2006 se adjudicó a GLENCORE la planificación, modernización y construcción de REFICAR –Refinería de Cartagena-, con financiación de ECOPETROL, bajo la modalidad de “llave en mano” –cancelación de obras ejecutadas-. El contrato contempló la Cámara de Comercio Internacional –CCI-, con sede en New York, como Tribunal de Arbitramento para dirimir controversias. GLENCORE transfirió irregularmente sus Derechos y Obligaciones contractualesa la empresa norteamericana CB&I -sin experiencia en refinerías-, gobernado por cláusulas de “costos reembolsables” –pago contra factura-. Ecopetrol aprobó dicha negociación -¿Dolo?, ¿Negligencia?, ¿Cohecho?-, aduciendo que la auditora FOSTER WHEELER dio su consentimiento. En poco tiempo los sobrecostos superaron los US$4.022 millones y los atrasos en obras registraron 2 años. En 2012 Reficar/Ecopetrol tenían pruebas fehacientes que demostraban la responsabilidad del contratista extranjero y, en 2016, incoaron acción judicial ante la CCI. En 2018 McDERMOTT INTERNATIONAL compró CB&I. En 2021 la Contraloría General de la República determinó un billonario desfalco patrimonial al Estado colombiano e impuso a McDermott una multa por $2.9 billones. En junio de 2023 la CCI impuso a McDermott una multa por US$1.000 millones, sin contar intereses, -aproximadamente, $4.249 billones-. La multinacional estadounidense alega que para garantizar su “supervivencia” y responsabilidad con sus “inversionistas” se SOMETIÓ a una reestructuración financiera judicial, regida por las leyes de Gran Bretaña y los Países Bajos. Además, desconoce la autoridad de la CGR y solicita anular el fallo de la CCI. Pero, en acto de “contricción”, agrega que pagaría hasta US$4 millones por ambas multas. Hoy, el pleito se resuelve en una corte de New York. ¿Prevalecerá la Justicia arbitral?, o se ¡impondrán los intereses del imperio! Vale reiterar que los costes adicionales excedieron los US$4.000 millones y que la CCI apenas reconoció UDS$1.000 millones. LOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO INTERNACIONAL/NACIONAL COHONESTAN LOS ATRACOS Y ADMINISTRAN JUSTICIA DE PAPEL.