Los Solarte al fin pusieron a andar la construcción del puente de la Calle 153 con Autonorte que tiene años de retraso

La obra contratada por Claudia López a finales del 2021 debía concluirse en 14 meses, pero se quedó estancada hasta que la alcaldía de Galán le metió el acelerador

Las constructoras lideradas por Carlos Alberto Solarte vivieron una crisis a raíz de la condena por pagos ilegales a Odebrecht que mandaron a la cárcel a la cabeza del grupo y a su hija Paola. Sin embargo, se recuperaron y conformando nuevos consorcios han participado en distintas licitaciones como fue el Túnel del Toyo en Antioquia o el caso del puente de la Calle 153 con Autonorte en Bogotá que ganaron en el 2021 con el Consorcio Vial Colombia 2021.

El consorcio estaba compuesto por tres empresas, todas del grupo liderado por Carlos Alberto Solarte: Inzignia Construcción, antes tenía el nombre de antes llamada CSS Construcciones, Cass Constructores y Solarte Nacional de Construcciones y el valor del contrato alcanzó los casi $ 48 mil millones y la obra, contratada durante la alcaldía de Claudia López en 2 de diciembre de 2021, en teoría debía concluir en catorce meses.

La construcción no siguió el cronograma original, los motivos usados por las empresas del puente fueron: existió la necesidad de hacer ajustes en el diseño, dificultades para conseguir la maquinaria de construcción y materiales y dificultades en la ejecución como suspensiones. No obstante, para la alcaldía, el contratista ha incumplido el cronograma prometido en un primer lugar.

El retraso fue evidente, y por tanto el Consorcio Vial Colombia 2021 fue sancionado con una multa de $ 243.209.958 de pesos que ocasionó además una suspensión de la obra por casi un año; 247 días. Con la llegada de Carlos Fernando Galán al gobierno distrital y de la mano del director del IDU, Orlando Molano, quienes se propusieron concluir las obras iniciadas y especialmente las que tenía retrasos como este puente.

Durante la administración de Galán en enero de 2024, la administración tenía apenas un avance del 11,23%. Con Molano y Galán en junio de 2024 se llegó a un avance del 48,48%, y se espera una entrega en el segundo semestre de 2026. No obstante, al presupuesto original en adiciones ya suma un total de cerca de 6 mil millones de pesos, una de ellas fue aprobada el 2 de septiembre de 2024, por el IDU. El valor del presupuesto ya llegó a $53.028.510.083.

Una vez se acaben los obreros se beneficiará un total de 800 mil personas y tendrá una longitud de 363 metros, con un ancho de 20,45 metros, que servirían para alojar tres carriles.

