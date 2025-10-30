- Como Fuad Char le ganó a su hijo Arturo y a Armando Benedetti para poner rector en la Universidad del Atlántico

Con el gobernador Verano de la Rosa como aliado se impuso Leyton Barrios quien derroto al actual rector Danilo Hernandez y a Wilson Quimbaya la carta del gobierno

Terminó elegido rector de la Universidad del Atlantico en una dura puja, un jugador de último momento, Leyton Barrios, quien logró el apoyo de dos pesos pesados Fuad Char, el patriarca del grupo familiar empresarial y político y el gobernador Eduardo Verano de la Rosa quien preside el Consejo Superior que finalmente es donde se juega la elección.

Benedetti intentó meter baza con Wilson Quimbayo, cercano al clan Torres de Puerto Colombia y para impulsar su nombre llevó al Ministro de educación Daniel Rojas a cambiar su delegado en el Superior donde aterrizó el viceministro de educación superior Ricardo Moreno, pero igual las cosas no le salieron. Antes de entrar a jugar Benedetti, la línea del gobierno era la de apoyar los candidatos a rectores que ganaban las consultas estudiantiles. En el caso de la Universidad del Atlántico el ganador había sido Danilo Hernández quien buscaba su reelección y llegó al cargo con el respaldo del ex senador Arturo Char.

Alejandro Char, Leyton Barrios y Fuad Char

Foto: Redes Sociales

Fuad, el patriarca del grupo familiar se atravesó al nombre de Hernández y terminó haciendo dupleta con el gobernador e impulsar a Leyton Barrios con un talante mucho más político que académico. Fue concejal de Barranquilla por Cambio Radical, así que es también viejo conocido del otro de los hijos, el alcalde Alejandro Char y es cuota de ellos en la gobernación donde ocupa el cargo de cargo de Secretario de educación del departamento.

La pelea por el codiciado cargo que maneja un presupuesto de $ 172. 195 millones de pesos y una ampulosa nómina, al que aspiraban 19 candidatos y que duró varios meses estuvo marcada por las pugnas en el terreno de lo jurídico, con cambio de estatutos incluido para habilitar una posible reelección de Hernández.

En la recta final quedaron cinco aspirantes para ser evaluado por el Consejo Superior. Este está compuesto por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa; Wendell Archibold, en representación de los exrectores; Manuel Fernández Ariza de los gremios; Guillermo Rodríguez, del cuerpo profesoral; Miguel Caro, por las directivas; Abraham González, parte de los egresados, Angelly Díaz Cordero, de los estudiantes y Ricardo Moreno del Ministro de Educación Daniel Rojas.

Cinco de los integrantes de los 9 votaron por el candidato de Char y Verano de la Rosa quienes son socios políticos y ganaron tanto en la Alcaldia de Barranquilla con Alejandro Char como en la Gobernación del Atlántico con Verano donde los Char tienen al menos seis cargos claves. A la hora de poner rector los dos jefes políticos de Cambio Radical y Partido Liberal respetaron los acuerdos con que tiene controlada la región del Atlántico.

Vea también: Quienes llevan las riendas en las 10 mejores universidades de Colombia

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.