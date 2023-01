Los ricos también lloran: la revuelta que quiere iniciar el uribismo

Por: Jay Berndardy |

enero 23, 2023

Normalmente, si uno hace memoria, son los pobres los que marchan o los que hacen revueltas: ese es el devenir de la eterna lucha de clases. Pero ahora estamos viendo que los ricos empiezan a movilizarse, principalmente cuando los gobierna un presidente de izquierda. En otras palabras, los ricos también lloran, sufren cuando se le pone freno a su inequidad y se los relega del poder, como ha sido el caso de que la izquierda haya desbancado a la derecha de sus inmerecidos beneficios.

Se sabía que era cuestión de meses para que Uribe incendiara el país, acudiendo a lo que más sabe hacer: provocar y engañar a sus incautos seguidores. Según él, Petro quiere destruir lo que nuestra “ejemplar democracia” ha construido en décadas, y por eso acude a las redes sociales para incitar el odio y atizar una polarización que no nos deja avanzar. ¿Pero acaso el eterno presidente reconoce lo que sufrió la clase trabajadora cuando gobernó por dos mandatos, en los que también era palpable la corrupción y su cercanía con los grupos al margen de ley? Para nada.

Entonces ahora todo lo malo que le pasa a Colombia es culpa de Petro, como si en su gobierno no se hubiese pactado un TLC que, según mi humilde opinión, realmente nos perjudicó; o no se hubiesen otorgado las licencias que tanto dolor de cabeza nos han causado en materia de construcción, sin mencionar siquiera las falsas desmovilizaciones que todo el mundo conoce. El ojo no mira para adentro, versa un adagio popular: lo que busca Uribe no es otra cosa que crear el escenario perfecto para un golpe de Estado.

Pero, amigo lector, toda esta pataleta, a la que también se han unido otros personajes de la vida pública nacional, no es más que el lamento del colombiano adinerado que se acostumbró a pasar de agache ante las necesidades de los más pobres. Esto ha llevado a que algunos digan que el actual gobierno es revanchista, y que quiere perjudicar al que medio ha conseguido algo. Nada más falso que salir con estas patrañas, simplemente que no se quiere comprender que el cambio pasa por ajustar lo que está mal: la mitad de Colombia se cansó de que la explotaran, y como ahora hay un gobierno que la representa, pues es lógico que el uribismo se siente mal.

Bien decía Tolstoi que “todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”. Ahora la derecha asesina cree saber lo que le conviene al país, pero cuando gobernó no fueron muchos los cambio hizo. Es más, me atrevo a decir que lo que debe realmente cambiar es el pensamiento criminal del uribista promedio. Este viene muy dolido por su derrota electoral, por lo que ahora quiere promover una infantil violencia, exacerbando los ánimos de una ciudadanía que ha visto que el país, mal que bien, sigue funcionando, claro está, con el legado desastroso del gobierno anterior.

En conclusión, que no nos Engañe Uribe, pues su deseo es desangrarnos como colombianos, para luego montar al que él diga en el poder, tal como hizo con Duque, aquel que nos gobernó gracias a los votos que el narcotráfico costeño le compró.