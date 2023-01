La pesadilla de la movilidad en Bogotá

Por: Humberto Amín |

Sin lugar a duda, la evolución de la capital colombiana depende en gran medida de las obras que se están ejecutando. No obstante, resulta difícil comprender cómo podemos tener toda la ciudad en obra y continuar manejando el discurso de "mejora de infraestructura de la ciudad" para justificar los errores que se cometen en cuanto a la ejecución de obras y que afectan de manera negativa la calidad de vida de los bogotanos.

Según el último estudio realizado por INRIX (empresa analítica de datos de movilidad y transporte) sobre tráfico en el mundo, Bogotá es la sexta ciudad con peor movilidad en el mundo. Tiene sentido. De hecho, con el retraso en la construcción de vías, sumado a la venta acelerada de vehículos y motocicletas, el mal estado de la malla vial y la ausencia de señalización, es imposible que Bogotá no sea calificada como la ciudad con peor movilidad de Latinoamérica.

Los desplazamientos en la capital son realmente agobiantes. No en vano, según este mismo estudio, los bogotanos pierden al año 122 horas (5 días) debido a la congestión vehicular. Ahora, si le sumamos el desorden que hay entre obras y cierres viales que actualmente tiene la ciudad, seguramente esas 122 horas estarán muy por encima.

Por otra parte, ni la misma secretaria de Movilidad tiene conocimiento sobre cuántos vehículos circulan en la ciudad actualmente. De acuerdo a la respuesta a un derecho de petición que envié, el último estudio que tienen al respecto es del año 2019. Si revisamos ese ejercicio, la alcaldesa Claudia López no ha tenido la voluntad de actualizar los datos que se entregaron a su administración y de esa manera poder estructurar soluciones reales para mejorar la movilidad de los ciudadanos.

Es decir, se han hecho cambios sustanciales al pico y placa para supuestamente mejorar los tiempos de traslado en la capital del país, pero lo único que demuestra la administración distrital es que le tiene declarada la guerra al carro particular, y convirtió a los dueños de vehículos en una chequera.

En palabras de la alcaldesa: “Vamos a morirnos en el trancón si no avanzamos en el carro compartido, si no avanzamos en la multimodalidad, racionalizar los viajes que tenemos que hacer es la primera medida que cualquier ciudadano puede hacer; priorizar modos de movilidad, si puedo hacer un viaje caminando o en bicicleta mejor, esto significa cero contaminaciones”. Esto no es más que absurdo, pues, en lugar de ayudar a la ciudad a mejorar su movilidad, solo desalienta y continúa abriendo frentes de obra que afectan drásticamente a todos los bogotanos.

Hay que tener presente que, a pesar de ser novedosos los sistemas masivos de transporte que se buscan implementar en Bogotá y los municipios vecinos, la alcaldesa no ha encontrado alternativas claras y contundentes para evitar que los traslados que se realizan a diario en la capital no se conviertan en un calvario para los capitalinos.

Ahora bien, ninguna decisión de la Secretaría de Movilidad ha sido funcional para mejorar los tiempos de traslado en la capital. Por ejemplo, el nuevo pico y placa, que pareciera ser más equitativo, no soluciona ninguna de las dificultades que presentan los capitalinos en las vías. Además, la improvisación en la administración distrital y la supresión de medidas como el carro compartido se convirtieron en la mejor manera de justificar los errores que se cometen cada día.

A un año de finalizar el mandato de la alcaldesa Claudia López, me pregunto: ¿no importan las vidas que se pierden y los accidentes que se presentan en Bogotá por el mal estado de las vías, la falta de señalización y la improvisación de las medidas?, ¿está segura de que la movilidad puede esperar?