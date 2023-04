.Publicidad.

Gustavo Adolfo Carrión Barrero, delegado de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, fue el único voto en contra de la idea de quitar 20 de las 300 hectáreas que tiene la reserva Van Der Hammen para destinarlas a la prolongación y ampliación a 12 carriles de la Avenida Boyacá, vía que atraviesa el Distrito Capital.

A la sesión del 17 de abril del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Ministra envió a su representante porque solo quería conocer estudios técnicos que aseguraran que la construcción de la vía no interrumpirá el flujo de vida existente en la reserva, considerado un ecosistema regional crítico para la estabilidad climática de la Sabana de Bogotá.

Un duro golpe recibió la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, de parte de los miembros del Consejo Directivo, quienes prácticamente en forma unánime, votaron a favor de “sustraer” esa porción de la reserva con el fin de que la Avenida Boyacá alivie los problemas de movilidad de la Bogotá-Región.

Los que se atrevieron a ir en contra de lo que quería la Ministra fueron los siguientes asistentes a la sesión:

Erika Elizabeth Sabogal Castro, delegada del gobernador de Cundinamarca;

César Augusto Carrillo Ortegón, delegado del Gobernador de Boyacá;

Carolina Urrutia Vásquez, delegada de la Alcaldesa de Bogotá;

Andrés Hernando Guerrero Puerto, alcalde de El Colegio;

Daniel Felipe Bernal Montealegre, alcalde de Funza;

Wilson Leonar García Fajardo, alcalde de Zipaquirá;

José Hernán Sierra Buitrago, alcalde de Ráquira;

Luis Alfonso Rubiano López, representante del sector privado;

Danilo Ramírez Vargas, representante del sector privado;

Julio Hernando Balsero, representante de las Comunidades Indígenas;

Andrés Iván Garzón, representante de las Entidades sin Ánimo de Lucro.

A la ministra Susana Muhamad no la molestó la sustracción per sé, es decir, la cantidad de tierra que es del 7% frente al total de hectáreas de la reserva, sino el impacto que la extensión y ampliación de la vía a 12 carriles genera en el ecosistema.

Mucho más molesta quedó cuando le dijeron que la reserva eran potreros y por eso, señaló y le reclamó al Sistema Nacional Ambiental el incumplimiento de su papel en los procesos de restauración y conservación ecológica de la reserva.

Para sacarse el clavo ante este revés, la Ministra de Ambiente, que ya lo había solicitado antes de que el Consejo tomara la decisión, insiste en que se realice una audiencia pública ambiental para escuchar a la ciudadanía y las veedurías.

El director de la CAR, Luis Fernando Sanabria Martínez, por su parte, no quiere pelear con la Ministra, aclaró que la Ley no contempla audiencia de participación ciudadana en esta parte del proceso, pero que sí se hará en el licenciamiento que está avanzando y dice que la parte que se quitará no atraviesa “áreas consideradas con especial grado de sensibilidad ambiental”.

Por Ley, la sustracción es un paso previo que se debe cumplir ante la CAR, que le corresponde otorgar o no la Licencia Ambiental al proyecto de extensión de la Avenida Boyacá y establecer mediante Resolución, las medidas de compensación, mitigación y prevención en su ejecución.

Según lo previsto por la CAR, a la sustracción de las 20,8 hectáreas, se le exigirá una compensación de 62 hectáreas. En el evento de que la Corporación no otorgue la Licencia Ambiental al proyecto de prolongación de la Avenida Boyacá, la sustracción aprobada inicialmente será anulada, quedando nuevamente en su estado original.

