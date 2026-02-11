Así puede estudiar gratis en la U. Nacional y sin hacer el difícil curso de ingreso

La oferta virtual, que se ofrece en inglés y español, incluye las áreas de Tecnología, Ciencia, Salud, Investigación, Escritura Académica y Desarrollo Personal

La Universidad Nacional de Colombia abrió una oferta educativa gratuita con 13 cursos cortos virtuales dirigidos a colombianos de todo el territorio nacional y el exterior. Los cursos corresponden a las áreas de tecnología, ciencia, salud, investigación, desarrollo personal y escritura académica.

El objetivo de la Universidad Nacional es ampliar el acceso al conocimiento sin barreras geográficas a todo tipo de público, para que puedan estudiar desde la comodidad de su hogar a su propio ritmo de forma virtual y gratis.

Los cursos ofertados fueron diseñados en español e inglés y tienen módulos estructurados de tal forma que integran teoría, práctica y evaluación de competencias. Entre los cursos disponibles se encuentran: Ética para la vida profesional, Introducción a la química, Identidad digital y visibilidad académica, Patente y búsqueda de información tecnológica, Sistemas difusos, Uso responsable de antimicrobianos en entornos hospitalarios, Programación con Python, Cuidado de personas con condiciones crónicas, Ciencia de datos aplicada al sector energético, Escritura académica y normas de citación, Automatización de invernaderos y Experiencia de cuidadores en contextos de enfermedades crónicas.

La variedad de la oferta educativa permite que estudiantes, profesionales y todas aquellas personas que estén interesadas en ampliar o actualizar sus conocimientos, lo puedan hacer con este tipo de opciones de acuerdo con sus necesidades e intereses laborales. Para las personas que no hacen parte de la Universidad Nacional, aplica un costo que cubre la certificación física o digital que se gestiona directamente por la plataforma.

Para participar en los cursos cortos y gratuitos de la Universidad Nacional, los interesados pueden acceder de la siguiente manera:

Ingresar al catálogo oficial del convenio UNAL – Coursera.

Explorar la oferta y seleccionar el curso por el cual está interesado.

Hacer clic en inscríbete gratis.

Crear una cuenta o iniciar sesión con el correo electrónico y completar el formulario de compromisos para finalizar la inscripción.

La plataforma recomienda utilizar el correo institucional en caso de que el participante pertenezca a la comunidad universitaria de la Nacional. Sin embargo, el tema no es obligatorio para acceder a los contenidos.

Con este proyecto, la Universidad Nacional de Colombia, reafirma su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad, adaptada a las nuevas dinámicas digitales, teniendo en cuenta la demanda del mercado laboral.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.