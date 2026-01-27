- Bavaria se la jugó con toda para su nueva imagen: 3 gigantes creativos detrás del cambio

Después de 60 años, el CEO de la cervecera, Sergio Rincón, contrató a la agencia española Vasava Studio, que tiene entre sus clientes a Spotify y Champions League

Bavaria, la histórica fábrica cervecera a cargo de Sergio Rincón, cambió su imagen tras cumplir 137 años de historia. La renovación de su imagen se dio mientras se finiquitan los últimos detalles de la Cervecería del Atlántico, una gigantesca planta cuya inversión ya va por los 500 millones de dólares, donde se puede llegar a producir hasta seis millones de hectolitros (cientos de litros) de cerveza, abasteciéndose, únicamente, con energía eléctrica. La compañía cervecera confió su nueva imagen a tres grandes del sector creativo y de la comunicación a nivel mundial.

A cargo de la creación del logo estuvo el estudio español Vasava Studio, fundado en Barcelona por Tony y Bruno Selles hace más de 25 años y reconocido a nivel global por estar a cargo de la identidad visual de eventos y marcas como la Champions League, Spotify, Bancolombia, entre otras. El reto que tuvieron los españoles fue crear un logo moderno que no perdiera las raíces tradicionales que ya tenía el anterior, que estuvo vigente desde 1960.

Logo antiguo / Logo nuevo

De la parte de los guiones y la narración del vídeo con el que se promocionó la nueva imagen de la cervecera se encargó DAVID Bogotá, una agencia creativa internacional con presencia en Madrid, Miami, Sao Paulo, Buenos Aires y Bogotá. Los encargados de la oficina en Bogotá son Carlos Andrés Rodríguez y Juan Pablo García, dos creativos de renombre en la industria publicitaria latinoamericana. No es la primera vez que DAVID trabaja con Bavaria, pues en su portafolio se muestra que también han tenido a cargo la publicidad de Cerveza Águila, Cerveza Poker y Cerveza Budweiser.

Carlos Andrés Rodríguez y Juan Pablo García, directores de DAVID Bogotá

A cargo de la producción audiovisual estuvo Primo Content, una de las grandes productoras a nivel mundial especializada en contenido audiovisual y publicidad que también ha estado a cargo de la producción de campañas para Wom, Cabify, McDonald’s y Cerveza Águila, lo cual muestra que tampoco es la primera vez que trabaja con Bavaria.

En el video de la campaña “¡Hoy nuestra historia se actualiza!” se destaca la emotiva canción ‘Te invito’ del grupo caleño ‘Herencia de Timbiquí’, acompañando emotivos momentos como el primer amor, el primer trabajo, haciendo referencia a que Bavaria siempre ha estado presente en los momentos importantes de los colombianos.

¡Hoy nuestra historia se actualiza!

Llevamos 137 años acompañando la vida de los colombianos, siendo parte de sus celebraciones, de sus momentos más especiales y de las historias que hemos construido juntos. Y así como tú y Colombia se actualizan, hoy nosotros también. pic.twitter.com/Y1YV5xNEfN — Bavaria (@BAVARIA_OFICIAL) January 26, 2026

La gigante cervecera fue fundada en 1889 por Leo Kopp, un alemán que llegó a Colombia como embajador ad honorem. La familia Kopp y sus socios tuvieron a cargo la gigante cervecera hasta la década de 1960, cuando Julio Mario Santo Domingo empezó a comprar acciones de forma progresiva hasta convertirse en accionista mayoritario.

En 2005, la familia Santo Domingo le vendió el 75% de Bavaria S.A. por 7800 millones de dólares a SABMiller, siendo una de las transacciones empresariales más grandes de la historia de Colombia. Actualmente, Bavaria es propiedad de la cervecera más grande del mundo, Anheuser-Busch InBev, quienes han innovado en el transporte de la cerveza en Colombia moviendo 2.5 millones de cervezas por el río Magdalena.

