Los participantes desconocidos que RCN quiere en La casa de los famosos 2; la críticas no dejan de llover

La casa de los famosos 2 viene calentando motores desde hace algunos días. Las novedades no se han hecho esperar y en redes sociales se conocen más y más datos al respecto. Claro que los chismes no han faltado y ha habido una gran cantidad de rumores sobre participantes, presentadores y demás. Todo esto ha generado mucha expectativa respecto a lo que pasará en esta segunda entrega. Sin embargo, las críticas no han faltado y muchos se han quejado de la decisión de RCN. Es que, parece que esta edición, tendrá algunos personajes que para muchos, no son famosos realmente.

RCN habría escogido a algunas figuras poco conocidas para La casa de los famosos 2

Las críticas arrancaron con la primera jornada de votaciones de los televidentes. En el listado de mujeres, se distinguen una que otra, aunque no todas son reconocidas por el público de RCN. Todo esto, ha generado grandes críticas en contra del canal, pues no le parece que sean personajes adecuados para el programa. Al parecer, nombres como el de Marilyn Oquendo, Yina Rose o Deiry Vargas, no han logrado convencer a los televidentes del canal. Aunque, no sería la primera vez que ocurre algo así. De hecho, la primera temporada del programa tuvo que pasar por situaciones similares.

Las primeras seleccionadas para competir para entrar en La casa de los famosos 2.

Aunque, no olvidemos que La casa de los famosos 2 tendría ya a algunos participantes fijos. Es que, si bien es cierto que hay muchos influencers, exfiguras de realities y actores retirados, hay otros que entrarían de manera directa. Seguramente, el canal seguirá con la dinámica de escoger a uno de 6 posibles competidores entre los menos "famosos". Pero, por aparte estaría llegando a acuerdos con aquellos que lograrán cautivar al público con su forma de ser y personalidad. Es que, han sido varios los nombres de famosos que han sonado para sumarse a esta temporada del programa.

Sin embargo, hay otros nombres como Jonatahan Fierro o Ricardo Montoya, los cuales pocos conocen. Aunque, RCN también ha buscado que La casa de los famosos 2 logre enganchar otro tipo de audiencia. Seguramente seguidores de estos personajes que no son muy conocidos por los tradicionales televidentes. Lo que sí es seguro es que esta segunda temporada, tendrá mucho más picante y más dramas que la primera edición.

