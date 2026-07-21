- Los jugadores que más aumentaron su valor tras el gran torneo de selecciones, un colombiano dio el golpe

Cada partido cambia el mercado de fichajes. Jóvenes figuras dispararon su cotización y un colombiano terminó entre las grandes revelaciones del certamen.

Cada cuatro años —o cada vez que las mejores selecciones del planeta se enfrentan en el mayor torneo internacional de fútbol— ocurre un fenómeno que va mucho más allá de los goles y los trofeos. Mientras millones de aficionados siguen cada partido, directores deportivos, ojeadores y clubes observan algo distinto: el valor de mercado de quienes pueden convertirse en las próximas grandes estrellas del fútbol.

Una competencia de este nivel funciona como la vitrina más importante para cualquier futbolista. No importa si juega en una liga poco mediática o si ya hace parte de un gigante europeo; una actuación destacada frente a las mejores selecciones puede disparar el interés de nuevos clubes y fortalecer su cotización en el mercado de fichajes.

Y eso fue precisamente lo que volvió a ocurrir durante el gran torneo internacional de este año.

Los jóvenes que más aprovecharon la vitrina

La competencia confirmó una tendencia que el mercado viene mostrando desde hace varias temporadas: la juventud se ha convertido en el activo más valioso del fútbol.

Uno de los casos más llamativos es el del colombiano Gustavo Puerta. El mediocampista, que llegó a la competencia con un valor cercano a los 12 millones de euros, terminó convertido en una de las grandes revelaciones del certamen gracias a sus actuaciones con la Selección Colombia. Su crecimiento deportivo despertó el interés de clubes de ligas más competitivas y diferentes analistas del mercado consideran que su cotización podría aumentar de manera importante durante la próxima actualización de Transfermarkt.

Otro nombre que confirmó su enorme proyección fue Jude Bellingham. El inglés volvió a demostrar por qué ya figura entre los jugadores más valiosos del planeta. Sus actuaciones con Inglaterra reforzaron una valoración que ronda los 180 millones de euros, manteniéndose como uno de los futbolistas más cotizados del mercado internacional.

También aparece Lamine Yamal, quien, pese a su juventud, confirmó que ya pertenece a la élite. El extremo español llegó al torneo con una valoración cercana a los 200 millones de euros y volvió a responder en los partidos más exigentes, consolidándose como uno de los mayores activos del fútbol europeo.

Otro de los nombres propios fue Jamal Musiala. El alemán, protagonista en el frente de ataque, aprovechó el torneo para reafirmar su condición de estrella del Bayern Múnich y mantenerse entre los jugadores con mayor valor de mercado del planeta, superando los 140 millones de euros.

Mucho más que los goles

El precio de un futbolista ya no depende únicamente de cuántos goles marque.

Los clubes analizan variables como la edad, el potencial de crecimiento, la duración del contrato, el rendimiento estadístico, la regularidad, la capacidad para responder bajo presión y hasta el impacto comercial que puede generar su fichaje.

Por eso, este tipo de competencias se convierten en una evaluación permanente. Cada partido representa una oportunidad para confirmar el crecimiento de una promesa, consolidar a una estrella o despertar el interés de equipos dispuestos a invertir millones de euros en un nuevo talento.

Al final, el campeón no es el único que sale ganando.

Mientras algunos levantan el trofeo, otros abandonan el torneo con un premio igual de importante: haber aumentado su valor en el mercado internacional y convertirse en el próximo gran fichaje del fútbol internacional.

Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de Hoteles Estelar, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente.

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