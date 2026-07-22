Un lujoso hotel de Sarmiento y un edificio republicano en el centro son los preferidos de los políticos en Bogotá

El Hotel Grand Hyatt en la calle 26 y el Hotel de la Ópera de una pareja colombo-italiana en La Candelaria guardan los secretos de reuniones de alto vuelo

El Congreso de la República es el escenario donde se discuten y aprueban las principales decisiones del país. Sin embargo, muchas reuniones previas, negociaciones políticas y anuncios de alto nivel tienen lugar fuera del Capitolio. En los últimos años, hoteles como el Grand Hyatt Bogotá, el Hotel de la Ópera de Bogotá, el Tequendama y el JW Marriott, entre otros, han servido de sede para encuentros entre congresistas, dirigentes de partidos y líderes políticos.

La construcción hotel Grand Hyatt Bogotá requirió una inversión cercana a los 250 millones de dólares

Foto: Archivo Particular

Uno de los casos más recientes es el Grand Hyatt Bogotá, inaugurado el 29 de agosto de 2018. El hotel es administrado por el gerente general Gerald Ursulet y fue desarrollado por Construcciones Planificadas, empresa vinculada al Grupo Aval, del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Allí, se realizaron el 16 y 17 de julio de 2026 varias reuniones entre congresistas con el propósito de definir las presidencias y las mesas directivas para el período legislativo 2026-2027, instalado el 20 de julio. El hotel también fue escenario de la celebración del Pacto Histórico el 13 de marzo de 2022, por los resultados de las elecciones legislativas y el triunfo de Gustavo Petro en la consulta presidencial.

El Hotel de la Ópera destaca por su rica historia y su arquitectura, ya que ocupa dos casonas restauradas de los siglos XVIII y XIX

El Hotel de la Ópera de Bogotá, por su cercanía con el Capitolio, es otro de los lugares preferidos para dichos encuentros. Su gerente y representante legal es Bernard Meredith Brown y es propiedad del matrimonio conformado por el colombiano Camilo Ayerbe Posada y la italiana Laura Lombardi.

Fue inaugurado y abierto al público en el año 1997. Nació tras un proyecto de restauración de tres años, a cargo del arquitecto Álvaro Barrera, quien unió dos casonas históricas (una colonial y otra republicana) ubicadas en el barrio La Candelaria .

La pareja encontró en esas casas abandonas la oportunidad de materializar su sueño; tener un hotel que se pudiera convertir en un punto de encuentro para las cabezas del poder en Colombia y que, además, sirviera a los turistas que llegaban a la capital del país.

En los últimos años, el lugar se ha consolidado como punto de reunión de congresistas. Roy Barreras suele ser visitante del lugar. A manera de guía se han visto en el lugar a políticos como Víctor Manuel Salcedo, José Eliézer Salazar y en épocas pasadas se veía a los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Urive Vélez con frecuencia en el lugar.

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