Un lujoso hotel de Sarmiento y un edificio republicano en el centro son los preferidos de los políticos en Bogotá

El Congreso de la República es el escenario donde se discuten y aprueban las principales decisiones del país. Sin embargo, muchas reuniones previas, negociaciones políticas y anuncios de alto nivel tienen lugar fuera del Capitolio. En los últimos años, hoteles como el Grand Hyatt Bogotá, el Hotel de la Ópera de Bogotá, el Tequendama y el JW Marriott, entre otros, han servido de sede para encuentros entre congresistas, dirigentes de partidos y líderes políticos.
Uno de los casos más recientes es el Grand Hyatt Bogotá, inaugurado el 29 de agosto de 2018. El hotel es administrado por el gerente general Gerald Ursulet y fue desarrollado por Construcciones Planificadas, empresa vinculada al Grupo Aval, del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Allí, se realizaron el 16 y 17 de julio de 2026 varias reuniones entre congresistas con el propósito de definir las presidencias y las mesas directivas para el período legislativo 2026-2027, instalado el 20 de julio. El hotel también fue escenario de la celebración del Pacto Histórico el 13 de marzo de 2022, por los resultados de las elecciones legislativas y el triunfo de Gustavo Petro en la consulta presidencial.
El Hotel de la Ópera de Bogotá, por su cercanía con el Capitolio, es otro de los lugares preferidos para dichos encuentros. Su gerente y representante legal es Bernard Meredith Brown y es propiedad del matrimonio conformado por el colombiano Camilo Ayerbe Posada y la italiana Laura Lombardi.
Fue inaugurado y abierto al público en el año 1997. Nació tras un proyecto de restauración de tres años, a cargo del arquitecto Álvaro Barrera, quien unió dos casonas históricas (una colonial y otra republicana) ubicadas en el barrio La Candelaria .
La pareja encontró en esas casas abandonas la oportunidad de materializar su sueño; tener un hotel que se pudiera convertir en un punto de encuentro para las cabezas del poder en Colombia y que, además, sirviera a los turistas que llegaban a la capital del país.
En los últimos años, el lugar se ha consolidado como punto de reunión de congresistas. Roy Barreras suele ser visitante del lugar. A manera de guía se han visto en el lugar a políticos como Víctor Manuel Salcedo, José Eliézer Salazar y en épocas pasadas se veía a los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Urive Vélez con frecuencia en el lugar.
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