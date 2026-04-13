- Los paisas empiezan a decirle adiós a Cartagena para aprovechar el puerto en Urabá: desembarca máquina para el metro

Fabricada en Italia, el alcalde Fico Gutiérrez y el gobernador celebran su llegada e inicia la competencia con el Puerto de Cartagena, en cabeza del capitán Salas

El alcalde de Medellín Fico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, celebraron cada uno en su cuenta en X la llegada de la gran máquina para el Metro por el Puerto Antioquia, que está en su departamento y que recién se estrenó el pasado 5 de febrero. LINK

Su procedencia desde Italia donde fue fabricada es de los logros del nuevo puerto, que por su localización acorta los tiempos de traslado de mercancías: el viaje terrestre desde Puerto Antioquia a Medellín puede tardar apenas 6 horas.

Buenas noticias para Medellín, Antioquia y Colombia 🇨🇴.



Con mucha alegría les cuento que llegó a Puerto Antioquia, que ya de por sí es un símbolo de desarrollo, la nueva reperfiladora de rieles para nuestro @metrodemedellin , una máquina clave para el mantenimiento de la vía… pic.twitter.com/xLKHETWvuL — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 12, 2026

Las alarmas del capitán Salas que maneja el puerto de Cartagena tienen que estar prendidas porque las importaciones para Antioquia muy seguramente van llegar por Urabá. Dejando varios clientes y pedidos con riesgo de no buscar Cartagena, más bien podrían optar por un puerto como el de Urabá, que es más moderno. Como fue el caso para la nueva máquina reperfiladora.

La máquina fue importada de Italia y costó cerca de 40.000 millones de pesos, valor que ha sido asumido por el Distrito de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Metro de Medellín.

La máquina es especial para hacer mantenimiento a la vía férrea del Metro de Medellín, y es enorme: 37 metros de longitud y 130 toneladas de peso.

La reperfiladora fue fabricada en Fano, Italia. La máquina tiene una longitud de 37 metros y un peso de 130 toneladas. A diferencia de otros modelos existentes, la nueva adquisición puede hacer un mantenimiento vías a razón de un kilómetro diario, a diferencia de otros modelos que solo alcanzan a cubrir hasta 700 metros diarios en condiciones normales.

La compañía fabricante de la maquina es Smart Railway Technology, SRT.El grupo se especializa en diseñar, fabricar y mantener herramientas para construir y dar sostenibilidad a infraestructura ferroviaria. En total, SRT tiene cerca de cuatro plantas en Italia, una de ellas en Fano, aunque su oficina principal se encuentra en la vía Flaminia, 56-00196 Roma, Italia. El negocio tiene cerca de 17 años de funcionamiento.

El negocio se fundó en 2009 con el nombre ORS (Officine Riparazioni Speciali). Hoy hace parte del grupo ferroviario italiano Salcef Group, un nombre de peso en el mundo de los trenes, respaldado por más de 70 años de experiencia. El grupo atiende necesidades de varios países de Europa, Estados Unidos y Oriente Medio.

Dentro del consejo administrativo de Salcef Group aparece el nombre de Gilberto Salciccia. El alto ejecutivo es presidente de dicho consejo desde al año 2018. Gilberto ha estado vinculado a Salcef por más de 30 años. Junto a él, su hermano Valeriano Salciccia se desempeña como director ejecutivo.

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