- La bancada del Pacto histórico de la Cámara quiere ver a Leonardo Villar y la junta respondiendo en el congreso

Liderados por María del Mar Pizarro, David Racero y Jorge Bastidas quieren poner contra la pared a los directores y los citaron a debate de control político

La bancada del Pacto Histórico radicó una proposición ante la Cámara de Representantes para citar a debate de control político a la junta directiva del Banco de la República en busca que expliquen los fundamentos de la política monetaria implementada entre 2022 y 2026.

La iniciativa buscaría que expliquen los últimos incrementos que ha establecido para las tasas de interés y los efectos que han tenido en la economía real. Entre los congresistas firmantes están María del Mar Pizarro, David Racero y Jorge Bastidas, pesos pesados del peronismo en el legislativo.

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De acuerdo con el oficio, las razones de la citación se sustenta en que el Banco de la República elevó la tasa de interés de política monetaria desde el 4,0% en enero de 2022 hasta el 13,25% en septiembre de 2023, algo que según la bancada no tendría precedentes en las últimas dos décadas.

El último incremento que determinó el Banco de la República derivó en un distanciamiento por parte del Gobierno nacional. El 31 de marzo de 2026, cuatro directores del banco central votaron a favor de aumentar en 100 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria, ubicando el alza en 11,25%.

Foto: Banco de la República/El economista Leonardo Villar preside la junta directiva y recientemente fue reelegido por cuatro años más



El ministro de Hacienda, Germán Ávila, rechazó la medida que tomó la junta directiva presidida por Leonardo Villar, quien fue reelegido por unanimidad el año pasado, y anunció una especie de ruptura de relaciones entre el Gobierno y la misma. De hecho, el día en el que se aprobó el aumento de la tasa de interés de política monetaria, se retiró abruptamente de la reunión con los directivos del Banco de la República, evidenciando la molestia de la Casa de Nariño.

En una declaración a los medios, señaló al banco central de tomar decisiones irresponsables y alejadas de la realidad económica del país. El funcionario dijo que estas decisiones del Banco de la República o de la junta directiva estarían afectando “los esfuerzos del Gobierno por mantener una dinámica de recuperación de la economía”.

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Demanda buscaría que ministro asista obligado a junta del Banco

En el Consejo de Estado fue radicada una demanda de nulidad contra un apartado del decreto 2520 de 1993, que establece los estatutos del Banco de la República. El recurso cuestiona específicamente el artículo que define el quórum y el sistema de votación de la junta directiva, al considerar que limita su funcionamiento al exigir la presencia del ministro de Hacienda.

La demanda, interpuesta por el abogado Daniel Felipe Useche, busca que se declare la nulidad de ese apartado por considerarlo contrario a la Constitución. El documento argumenta que esta disposición transgrede los artículos 371 y 372 de la Carta Política, que establecen la autonomía técnica, administrativa y financiera del Banco de la República, así como la independencia de su junta directiva.

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De acuerdo con el texto, aunque la entidad debe coordinarse con la política económica general, sus miembros están obligados a representar exclusivamente el interés de la Nación, incluso por encima de lineamientos del Gobierno si estos resultan contrarios al interés general. La ausencia del ministro de Hacienda impide conformar el quórum requerido, lo que en la práctica bloquea la capacidad de la junta directiva para sesionar y tomar decisiones.



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