- Los otros deportistas

Por: Camilo Jiménez Calderón |

julio 19, 2024

En medio del ambiente festivo que rodea la reciente Copa América, la llegada de los Juegos Olímpicos de París y el inminente inicio de los partidos clasificatorios al Mundial de Fútbol del próximo año, el deporte se destaca no solo como un factor que une a las familias, sino también como un punto de partida para conocer historias inspiradoras de jóvenes que, a pesar de la pérdida auditiva, han encontrado la motivación para seguir adelante en sus carreras deportivas.

Gracias a la tecnología auditiva, estos jóvenes han mejorado sus habilidades comunicativas y disfrutan del deporte tanto en el ámbito profesional como amateur.

Una de estas historias es la de Yuliam, un joven nadador colombiano de alto rendimiento que, a pesar de su pérdida auditiva, entrena desde los nueve años y ha alcanzado notables éxitos en paranatación. “Sufrir de pérdida auditiva no debería ser un impedimento en este momento de la historia, ya que contamos con tecnología como el implante coclear, que nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades comunicativas de una manera adecuada”, comenta el nadador de 20 años, quien se prepara para los Juegos Panamericanos en Brasil, una plataforma clasificatoria para competir en 2025 en Tokio, Japón.

Yuliam Riveido Enríquez Díaz nació hace 20 años con una discapacidad congénita: hipoacusia neurosensorial severa profunda bilateral, es decir, pérdida auditiva en ambos oídos. Aunque lo recomendable es operar a los bebés con esta deficiencia en las primeras etapas de su vida, Melissa Díaz, madre primeriza, tuvo dificultades para determinar el problema de su hijo. Muchos médicos le recomendaron que Yuliam aprendiera lenguaje de señas, ya que no podría comunicarse con normalidad.

Sin embargo, gracias a la tecnología, Yuliam puede cumplir hoy sus sueños. “Mi primer implante coclear en el oído izquierdo lo tuve a los ocho años, por decisión de mis padres. A los 18 años le pedí a mi madre que gestionara la implantación en el oído derecho”, relata.

Yuliam es consciente de su condición y admira a Michael Phelps, el nadador que ha sido su inspiración. Ha logrado varios triunfos, como participar en las Sordolimpiadas de 2017 en Turquía, clasificándose tras un campeonato en Villavicencio. Ha ganado numerosas medallas y, además de ser nadador, es DiscJockey y tiene intenciones de estudiar fisioterapia.

Juliette Lozano, fonoaudióloga y soporte médico de MED-EL, una empresa global de tecnología que investiga y fabrica implantes auditivos, comenta: “El implante coclear es un invento excepcional porque contribuye a personas que pensaban que no había solución para su problema auditivo, permitiendo regresar a la audición normal. El sistema auditivo es esencial para nuestro desarrollo personal, cognitivo y funcional porque a través del oído aprendemos muchas cosas”.

Otro caso es el de Julián Hernando Gómez, un músico antioqueño de 17 años que disfruta tocar el piano y practicar bádminton como aficionado. “El deporte es muy importante porque mejora la comunicación verbal y no verbal, aumenta la confianza y la autoestima, y ayuda a desenvolverse con sus compañeros. Además, con la tecnología auditiva, puede recibir instrucciones de su entrenador desde lejos”, comenta su papá, Germán Alberto Gómez.

A pesar de su hipoacusia, para Julián el deporte es crucial en el ámbito social. “Me he sentido muy bien y he podido desempeñarme en distintas situaciones. Quiero invitar no solo a quienes tienen discapacidad auditiva, sino también a quienes padecen otras discapacidades o son normoyentes, a que se animen a practicar deporte y exploren su potencial”, afirma.

También está el caso de Mathías, un bicicrosista santandereano que ha encontrado en la práctica de este deporte una motivación de vida. Alejandro Velásquez, su padre, ha sido un firme defensor del uso de la tecnología auditiva, lo que ha permitido a Mathías, apasionado también por el taekwondo, superar la hipoacusia bilateral profunda causada por una segregación de bilirrubina al nacer.

Según la vocera de MED-EL, para evitar una pérdida total o significativa de la audición, es crucial realizar un Tamizaje Auditivo Neonatal a tiempo. Este estudio detallado y sin costo permite una detección temprana de problemas auditivos, facilitando intervenciones efectivas desde una edad temprana.