- Los nutrientes y beneficios que la carne pulpa le entrega a los niños

Una nutricionista colombiana y BBC News coinciden: la carne magra aporta vitaminas que los vegetales no pueden reemplazar fácilmente en la dieta de niños y jóvenes

Es bien conocido que la baja ingesta de hierro, zinc, fósforo, yodo y varias vitaminas puede afectar directamente el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas. Varios expertos afirman que la carne ideal para los niños es la carne magra, lo que incluye res, conejo y pollo, esto por la baja cantidad de grasa que hay en estos animales, mientras, las carnes procesadas deben ser evitadas y su consumo moderado.

Usualmente la carne magra tiene menos del diez por ciento de materia grasa, que en comparación al 30 por ciento que pueden llegar a tener las carnes grasas, son mejores para los menores en etapa de crecimiento.

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Carne, la mejor fuente de energía

Ana Ángel, presidenta del Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas (Colnud), sostiene que la carne es una de las mejores fuentes de energía, vitaminas y los beneficios de su consumo desde temprana edad son varios.

“Por ejemplo, junto con el fósforo, la cantidad de calcio presente en la carne de res favorece al desarrollo y conservación de huesos y dientes. Mientras que el hierro es parte vital de la producción de hemoglobina, favoreciendo el transporte de oxígeno a todas las células del cuerpo”, añade.

Expresa además que una presencia baja de hierro en la sangre suele estar asociada a problemas de aprendizaje y déficit de atención. “Dentro de las vitaminas esenciales para el crecimiento de niños y niñas se encuentra la vitamina A, la cual es sumamente importante para el desarrollo de la visión, los procesos inmunológicos y el crecimiento”.

Varios expertos afirman que la carne ideal para los niños es la carne magra, lo que incluye res, conejo y pollo, esto por la baja cantidad de grasa que hay en estos animales.

Desarrollo muscular

Los niños que sufren de sobrepeso o que presentan altos niveles de colesterol deben consumir más carnes magras al horno o a la plancha y evitar a toda costa los fritos. Esto, sumado a una dieta balanceada, puede traer grandes beneficios a su crecimiento.

Ana Ángel, integrante del Comité Técnico Científico de Fedegán-FNG, afirma que la presencia de aminoácidos en la carne favorece el desarrollo muscular de los niños, reduce la posibilidad de que aparezca anemia y aumenta las reservas de energía necesarias para el día a día.

“De esta manera y gracias a una gran cantidad de estudios, se ha comprobado que el consumo de carne de res trae consigo beneficios para la salud y el crecimiento, los nutrientes presentes en este alimento son indispensables para que los niños crezcan”, concluye.

Hierro de origen animal, el de mejor absorción

Una publicación científica de BBC News intitulada “Qué tipos de hierro hay en los alimentos y cómo podemos absorberlo mejor” expresa que la carencia de este elemento es una causa muy común de enfermedad en el mundo: cuando la gente no tiene suficiente puede tener una piel muy pálida, fatigarse fácilmente y sufrir dolores de cabeza o padecer anemia ferropénica.

Sin embargo, los alimentos contienen distintos tipos de hierro y el cuerpo no absorbe ese mineral con la misma facilidad de unas y otras fuentes.

“Hay dos tipos de hierro, según su origen animal o vegetal. El de origen animal se llama hierro hemo o hemínico (referente a la sangre) y es de muy fácil absorción por el cuerpo humano. Todas las carnes lo tienen, especialmente las carnes rojas, y se encuentra en grandes cantidades almacenado en el hígado y en las vísceras”, dice la publicación.

BBC News afirma que “el hierro no hemo, de origen vegetal, es mucho más difícil de absorber para nuestro cuerpo. Algunos de los alimentos vegetales que contienen más hierro son las espinacas, los frijoles o habas, arvejas, las lentejas, la berza y los albaricoques (también llamados chabacanos o damascos)”.

Y añade que como “la absorción del hierro no hemo es más difícil, las personas vegetarianas necesitan consumir casi el doble de las cantidades de hierro recomendadas al día para cada edad, según información del NIH”. (National Institutes of Health en Estados Unidos).

Ana Ángel, presidenta del Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas (Colnud) e integrante del Comité Técnico Científico de Fedegán-FNG.

*Con información suministrada por Fedegán.

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